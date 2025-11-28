En diciembre se reducirá el rendimiento que pagan las billeteras virtuales

Una resolución inesperada del Gobierno nacional modificará desde el 1º de diciembre el funcionamiento de uno de los segmentos más dinámicos del mercado financiero: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI Money Market), utilizados de forma masiva por ahorristas, empresas y plataformas digitales.

A través de la Resolución General 1092, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que estos fondos solo podrán destinar hasta el 20% de su patrimonio al mercado de cauciones, un límite que altera la operatoria diaria y los rendimientos que perciben millones de usuarios.

Hasta ahora, los fondos mantenían en cauciones alrededor del 26% de su patrimonio, un porcentaje clave para generar los intereses que luego trasladaban a sus clientes. Las billeteras digitales –como Mercado Pago, Personal Pay o Ualá– dependen de esos fondos para remunerar los saldos en cuenta. La nueva normativa obliga a redirigir miles de millones de pesos hacia instrumentos bancarios y títulos de corto plazo, tradicionalmente de menor retorno.

La decisión se enmarca en una recomendación del Banco Central (BCRA), que venía alertando sobre el crecimiento sostenido del mercado de cauciones y su impacto sobre la política monetaria. Para la autoridad monetaria, el uso extendido de los money market como vehículos puramente transaccionales generaba “ineficiencias” y complicaba la transmisión de sus decisiones de tasa.

El Ministerio de Economía y la CNV avalaron ese diagnóstico. La RG 1092 señala que el nuevo tope responde a los “lineamientos del BCRA”, y busca ordenar el flujo de liquidez hacia instrumentos que, según el Gobierno, permiten un funcionamiento más previsible del sistema.

Según estimaciones privadas, la medida implica que unos $2.400 millones deberán abandonar el circuito de cauciones y migrar hacia depósitos bancarios, cuentas remuneradas o letras del Tesoro. Con ello, el sistema bancario gana protagonismo en un año marcado por tensiones cambiarias, mayor carga regulatoria y resultados negativos en el tercer trimestre. Para las entidades financieras, la medida funciona como un alivio: mejora su fondeo, sostiene la captación de depósitos y fortalece su rol en la administración de liquidez.

Para los ahorristas, el cambio tiene consecuencias directas. Con una menor participación en cauciones, los fondos de liquidez reducirán su rendimiento. La consultora PPI calcula que la caída rondaría medio punto porcentual para los inversores minoristas. Esa baja se trasladará también a las tasas que pagan las billeteras digitales por el dinero disponible en las cuentas de sus usuarios.

Los operadores del mercado advierten que las alternativas disponibles para los fondos money market –pases, depósitos y cuentas remuneradas– rinden menos y están sujetas a exigencias regulatorias que no alcanzan a los FCI. “La tasa promedio a la que colocan los fondos cae”, sintetizó un analista. La brecha entre lo que pagan las billeteras y lo que pagan los bancos podría achicarse e incluso presionar a la baja a todo el segmento de tasas de corto plazo.

El BCRA también es beneficiado: al limitar la inversión en cauciones, reduce la carga derivada de los pasivos remunerados y acota el costo de administrar la liquidez del sistema.

El nuevo límite modifica la competencia entre bancos, fondos y herramientas digitales. Los money market deberán captar liquidez en un entorno menos rentable, mientras que los bancos recuperan terreno en la captación de depósitos y en la oferta de cuentas remuneradas. Ese reacomodamiento también puede inducir a empresas y particulares a reorganizar su operatoria diaria y a evaluar nuevas estrategias para administrar sus excedentes.

La resolución entra en vigencia en un contexto de tasas altas, presiones cambiarias e incertidumbre macroeconómica. Para analistas y operadores, su impacto será significativo: afectará la rentabilidad del ahorro cotidiano, redefinirá la oferta de productos financieros y obligará a recalibrar la relación entre banca tradicional, plataformas digitales y mercado de capitales.

El Gobierno sostiene que el nuevo límite mejora la consistencia del sistema. El mercado, en cambio, mira con atención cómo la medida reconfigura los incentivos y altera el delicado equilibrio entre rendimiento, liquidez y competencia en el sistema financiero argentino. Fuente: El Once

