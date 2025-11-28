Continúan los Cierres de Talleres Culturales 2025

Nogoyá
Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación municipal, invitan a participar del cierre de los Talleres Culturales Municipales de Lenguas y Señas; Costura Creativa; Porcelana en Frío; Macetas y Objetos en Cemento; Batucada; Magia y Brillo de Maquillaje Artístico; Estimulación Cognitiva Adultos Mayores; Tejido al Crochet;
Telar e Hilado en lana cruda; Diseño y Aprendo; Pintura para Niños; Corte y Confección; Cestería en Espadaña; Manos a la Obra; Recetas Kits y de Cerámica Artesanal.
La actividad se llevará a cabo hoy viernes 28 de noviembre, a partir de la hora 20, en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.
