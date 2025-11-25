En el cierre del partido, Racing venció 3-2 a River y clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura

Santiago Solari, Martínez Quarta en contra y Adrián Martínez marcaron los goles del conjunto de Gustavo Costas, que volvió a ganarle el duelo a Gallardo. Por otra parte, Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero habían dado vuelta el marcador transitoriamente para la visita.

Incidencias del partido

48’ST: ¡GOL DE RACING!

Galarza Fonda la perdió en el área con Martirena, que probó la resistencia de Armani, el arquero atajó en dos ocasiones, pero en el rebote Adriam “Maravilla” Martínez logró el 3-2 en el cierre del partido.

43’ST: Racing se perdió el gol del triunfo

Luego de que Sosa le bajara la pelota, una pirueta de Maravilla Martínez casi termina en el tanto de la clasificación.

40’ST: Subiabre y un mal centro

El delantero de River, que se mostró ahogado en los minutos finales, desperdició una gran oportunidad: recibió en soledad e intentó un pase al punto penal, pero salió defectuoso.

Foto: X oficial de River.

27’ST: ¡GOL DE RACING!

Lo empató Racing con ayuda. Adrián Fernández, recién ingresado, se escapó de la defensa y quiso tirar un centro a Martínez, pero la pelota se desvió en Martínez Quarta y terminó en el fondo del arco.

24’ST: Cambio en Racing

Ingresa Adrián Fernández en lugar de Agustín Almendra.

18ºST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Juan Fernando Quintero atrapó un rebote en la medialuna, sacó un disparo bien esquinado y colocó el 2-1 a favor del Millonario.

17’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Ian Subiabre, uno de los cambios que realizó Gallardo, entró al área y consiguió vencer a Cambeses.

10’ST: Triple cambio en River Plate

Salen Maxi Salas, Castaño y Thiago Acosta y en sus lugares ingresan Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Ian Subiabre.

9’ST: Amarilla para Lautaro Rivero

El defensor de River bajó fuerte a Colombo es se gana la tarjeta. Si la pelota estaba en movimiento, era penal. Pero Martirena no había lanzado el tiro de esquina.

6’ST: Salas choca a Cambeses y le comete infracción

El delantero de River se le cruza al arquero de Racing que iba a contener un pelotazo aéreo, y el árbitro Facundo Tello sanciona falta.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

48’PT: Armani le tapó un gran tiro libre a Almendra

El arquero de River volvió a responder arrojándose a su derecha y despejar un disparo del mediocampista de Racing que tenía destino de gol.

Foto: X oficial de Racing.

43’PT: Otra buena chance para Racing

Tras un gran gesto técnico de Nazareno Colombo, que tocó para Martirena, el centro termina con un cabezazo de Tomás Conechny, apenas desviado.

39’PT: Nacho Fernández es amonestado

Tras un gran contragolpe, Augusto Solari fue derribado por el mediocampista de River, que recibe la tarjeta amarilla.

36’PT: Golpe de Armani a Maravilla Martínez

Luego de salir a cortar un centro, el arquero de River conecta con su pierna en la espalda del delantero de Racing, que quedó tirado en el suelo y pidió asistencia.

35’PT: Racing avisó con una gran jugada colectiva

La pelota pasó por Almendra, Sosa y terminó con un centro de Martirena al punto penal donde arremetía Tomás Conechny, pero justo la defensa de River rechazó al córner.

33’PT: Solari impacta con el codo a Acuña

El defensor de Racing, sin verlo, choca con el lateral de River, que cae dolorido a la altura del cuello. Para Facundo Tello fue infracción, pero sin tarjeta.

25’PT: Doble atajada de Facundo Cambeses

El arquero de Racing salvó el cero en su arco con dos intervenciones cruciales.

24’PT: Kevin Castaño corta un ataque prometedor y por poco no se ganó la amarilla

El l colombiano cometió una clara infracción y evitó un contragolpe que pudo ser peligroso. Para Facundo Tello no era merecedora de tarjeta.

14’PT: Nardoni y Acuña probaron desde media distancia

Al l futbolista de Racing le cedieron espacio, y remató muy alto. En la acción siguiente, el lateral de River recibió en la medialuna y también disparó de manera defectuosa.

10’PT: El partido se torna muy disputado

Sin participación directa de los jugadores creativos de River, en Racing se agrupan para defender con mucho sacrificio en cada marca.

3’PT: ¡GOL DE RACING!

Un gran centro de Gabriel Rojas al punto penal conectó con el cabezazo potente de Santiago Solari, que venció a Armani y pone 1-0 arriba al local.

0′ PT: ¡Comenzó el partido!

Las formaciones confirmadas

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Thiago Acosta, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Fuente: El Once

