Reforma laboral: los cambios que Milei considera “innegociables”

El Gobierno definió una serie de cambios innegociables en la reforma laboral que impulsará tras el 10 de diciembre. Entre ellos, la modificación de la Ley de Contratos de Trabajo, un sistema unificado de registración, nuevas reglas para vacaciones y ajustes en indemnizaciones y tercerizaciones.El futuro tratamiento de la nueva Ley de Reforma Laboral continuó generando polémica en el ámbito político y sindical. El Gobierno tenía previsto impulsar la iniciativa luego del 10 de diciembre, cuando se conformara el nuevo Congreso. Según estimaciones oficiales, La Libertad Avanza podría alcanzar unos 90 diputados propios y alrededor de 20 senadores, lo que habilitaría un escenario más favorable para el avance legislativo.
El proyecto se basaría en los contenidos de la Ley Bases aprobada mediante el DNU 70/24, aunque con modificaciones puntuales. Gran parte del paquete laboral incluido en esa normativa permanecía frenado por la justicia laboral, lo que impulsó al Ejecutivo a elaborar un nuevo texto.
Por lo que se pudo saber, la propuesta permanece bajo estricta reserva en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, junto al secretario de Trabajo Julio Cordero y equipos técnicos.