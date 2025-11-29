Entre Ríos bajo alerta por tormentas: se prevén abundante caída de agua y ocasional granizo

En cuanto al termómetro, no se esperan grandes variaciones, con una máxima que rondará los 30°C y una mínima que podría descender hasta los 20°C.

Sábado

El SMN emitió una alerta amarilla para los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Se espera que estas áreas sean afectadas por tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, y ocasional caída de granizo. Además, las ráfagas de viento podrían superar los 80 km/h en forma localizada. Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 30 y 65 mm, con la posibilidad de superarse en algunas zonas.

Alerta domingo

Domingo: lluvias y descenso de temperaturas

Para el domingo, la situación meteorológica seguirá siendo inestable en las mismas zonas afectadas, especialmente en Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, y los departamentos mencionados el día anterior. Las tormentas seguirán con características similares: lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h en áreas puntuales. Las precipitaciones acumuladas también oscilarán entre los 30 y 65 mm, con chances de superar estos valores en puntos aislados.

El termómetro marcará un ligero descenso, con una máxima estimada de 25°C y una mínima de 17°C.

¿Cómo continuará la semana?

Después del paso del sistema frontal el domingo, el ingreso de una masa de aire más frío provocará una caída considerable de las temperaturas en los primeros días de la semana. Sin embargo, según el pronóstico de Meteored, se espera que a partir de la tarde del lunes y las primeras horas del martes, el viento rote nuevamente al sector norte, lo que traerá de vuelta el aire cálido.

Para la primera semana de diciembre, se anticipa un regreso de temperaturas más altas en gran parte del país, con estabilidad atmosférica que permitirá una rápida recuperación térmica y el fin del breve descenso de temperaturas posterior a las tormentas. Fuente: El Once