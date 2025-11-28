Juraron los 23 senadores nacionales electos en octubre

Durante la sesión, participaron por primera vez los senadores electos, quienes formarán parte del quórum necesario para considerar sus propios títulos, aunque la normativa define que no pueden votar sobre su propia acreditación. De este modo, cuando se debata cada diploma, el senador implicado deberá abstenerse de votar, correspondiendo la decisión a los otros 71 miembros.

Si bien se esperaba la incorporación de 24 legisladores, el caso de Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza y electa por la minoría en la provincia de Río Negro, no se tratará en esta jornada. Se recordará que la asunción de la senadora fue impugnada por la oposición debido a sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, quién es investigado por narcotráfico. El caso será definido por la Comisión de Asuntos Institucionales.

La sesión especial duró casi 50 minutos, tras haber iniciado pasada las 11, en un recinto colmado con presencias de peso como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y un puñado de gobernadores.

Con las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, La Libertad Avanza obtuvo el 40,70% de los votos en la elección para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.

Tras la votación del 26 de octubre, la composición del Senado de la Nación presenta cambios significativos en la distribución de fuerzas. El peronismo de Fuerza Patria contará con 28 bancas, seis menos que las 34 actuales, tras obtener 9 de las 15 bancas que tenía en juego. La Libertad Avanza logró un avance notable, pasando de 7 a 20 senadores al sumar 13 escaños, situándose como la segunda fuerza en número de bancas.

Por su lado, la Unión Cívica Radical (UCR) reducirá su presencia de 13 a 9 representantes, sin haber sumado nuevas bancas en esta elección y perdiendo cuatro. El PRO baja de 8 a 6 senadores, también sin obtener nuevos escaños y restando dos.

Por su parte, los bloques Provinciales/Regionales alcanzan 6 bancas, una más que en la cámara anterior, con dos nuevos integrantes. Finalmente, Provincias Unidas pierde dos representantes y pasa de 5 a 3 senadores, luego de no obtener bancas en juego. (fuente Infobae)

