Tarjetas para la Cena Agasajo de los Egresados 2025

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá informan a familiares y amistades de los egresados secundarios 2025, que estén interesados en adquirir las tarjetas para la cena agasajo, que deberán acercarse a “Servicio Los Amigos” en calle Mitre 1095, en los horarios de 17 a 22 hs.

Por otra parte, los estudiantes egresados 2025 deberán inscribirse y retirar su tarjeta, las cuales se hace cargo de Municipio, por la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, del 1 al 5 de diciembre, en el horario de 7 a 13 y de 17 a 20 hs.