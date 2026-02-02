Entre Ríos nuevamente en alerta amarillo por calor extremo

El SMN mantiene distintos niveles de alerta por temperaturas extremas en varias provincias. En Paraná se esperan máximas superiores a los 35 grados durante la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un sistema de alertas por temperaturas extremas de calor que alcanza a gran parte del territorio argentino, con diferentes niveles de impacto sobre la salud. El organismo advirtió que las condiciones podrían resultar peligrosas incluso para personas saludables, en el marco de una semana marcada por valores térmicos muy elevados.

Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, al igual que una parte de Buenos, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

Para este lunes 2 de febrero, se espera una mínima de 22°C y una máxima de 35°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del norte entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido para los próximos días indica:

Martes: mínima de 25°C y máxima de 35°C.

Miércoles: mínima de 25°C y máxima de 36°C.

Jueves: mínima de 27°C y máxima de 36°C.

Viernes: mínima de 28°C y máxima de 37°C.

Sábado: mínima de 22°C y máxima de 32°C.

Domingo: mínima de 25°C y máxima de 35°C.

Las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente nublado y sin lluvias previstas, lo que refuerza el riesgo asociado al calor persistente. Fuente: El Once

