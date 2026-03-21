“Envidia y miedo”: el productor de Emilia Mernes habló tras el escándalo

La polémica se inició cuando María Becerra y Tini Stoessel dejaron de seguir a Emilia en redes sociales, situación que luego fue replicada por otras figuras del espectáculo, lo que alimentó especulaciones sobre un distanciamiento dentro del ambiente musical.

Mensajes en redes en medio del escándalo

En ese contexto, Zecca utilizó su cuenta de X para publicar una serie de mensajes con tono reflexivo, sin mencionar directamente a ninguna de las artistas involucradas.

“La envidia y el miedo son los peores consejeros”, escribió en una de sus primeras publicaciones, que rápidamente generó repercusión entre los seguidores.

Luego agregó: “Hay que hacer cosas desde el amor. crear, no destruir. Al de al lado dejarlo tranquilo y enfocarse en lo propio”, en lo que fue interpretado como una postura frente al clima de tensión.

Reflexiones sobre vínculos y trabajo

En otro de sus mensajes, el productor profundizó su mirada sobre los conflictos personales: “Si lo que hace el de al lado te hace sentir mal sobre vos mismo o lo que vos hacés, es un problema tuyo, no del otro”.

Además, sostuvo: “En vez de querer dañar al otro, construí algo piola para vos, y listo. actuar desde el amor, no desde el miedo”, insistiendo en la idea de enfocarse en el desarrollo personal.

La mentira como eje del mensaje

Zecca también abordó el impacto de las versiones que circulan públicamente. “La mentira es hija del miedo. Dicha mil veces pasa como verdad y causa mucho daño”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de este tipo de conductas: “Al pasar como verdad mucha gente se sube a la mentira… las decisiones tienen consecuencias. recomiendo pensar bien antes de actuar por miedo”.

Finalmente, el productor cerró con una reflexión más extensa sobre el peso emocional de la falsedad: “No importa cuánto mientas… en el fondo sabés que estás mintiendo”, expresó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com