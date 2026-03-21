Murió Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales

La familia confirmó que el actor falleció tranquilo en Hawái, resaltando su devoción, disciplina y amabilidad, rasgos que definieron su legado y lo convirtieron en un ícono para millones de personas.

Chuck Norris murió a los 86 años en Hawai. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado publicado en redes sociales. Leyenda del cine y experto en artes marciales, Norris había sido internado días antes por causas que no fueron especificadas.

La familia destacó en su mensaje:“Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con sus seres queridos. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en tantas vidas”. El texto subraya que la familia agradece el apoyo recibido durante la reciente hospitalización del actor y solicita respeto a su privacidad en este momento de duelo. Fuente: Infobae

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