Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity Argentina y se consagró campeón frente a Sofía Gonet
Al escuchar su nombre como ganador, Ian no pudo contener la emoción: se arrojó al piso, lloró y celebró junto a su familia. “Es un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Con trabajo y esfuerzo llega todo”, expresó visiblemente conmovido, y también dedicó palabras a su rival: “Reini, te felicito, sos la número uno”.
Como campeón, se llevó un premio de 50 millones de pesos, el trofeo y un completo equipamiento de cocina.
La final tuvo un alto nivel gastronómico. Para la entrada, Ian presentó un plato con fuerte impronta personal: fainá con provolone, pimientos asados y anchoas marinadas, que emocionó al jurado. En tanto, Gonet apostó por sabores argentinos con una trucha patagónica cruda acompañada de una criolla norteña.
En el plato principal y el postre, ambos finalistas mantuvieron la exigencia. Ian cerró su menú con un arroz con leche al caramelo, banana bruleada y frutas, mientras que “La Reini” presentó un sofisticado brulé de higos con crema inglesa y dulce de leche.
Durante la devolución final, Martitegui resaltó el recorrido del ganador y su capacidad de superación, mientras que Betular elogió su energía y De Santis destacó su disciplina y compromiso con el aprendizaje.
El campeón también agradeció al equipo del programa y a la conducción de Wanda Nara, a quien definió como “la número uno”.
De esta manera, Ian Lucas se suma a la lista de ganadores del ciclo, que incluye a Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Mica Viciconte, consolidándose como una de las revelaciones de esta edición. Fuente: El Once
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