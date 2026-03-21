Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity Argentina y se consagró campeón frente a Sofía Gonet

Al escuchar su nombre como ganador, Ian no pudo contener la emoción: se arrojó al piso, lloró y celebró junto a su familia. “Es un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Con trabajo y esfuerzo llega todo”, expresó visiblemente conmovido, y también dedicó palabras a su rival: “Reini, te felicito, sos la número uno”.

Como campeón, se llevó un premio de 50 millones de pesos, el trofeo y un completo equipamiento de cocina.