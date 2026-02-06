Este viernes sesiona el plenario de secretarios generales de AGMER

El encuentro, que reunirá a Secretarias y Secretarios Generales de las diferentes seccionales, será este viernes 6 de febrero en calle Américo Carceglia 54 de la localidad de Ibicuy.

Según informaron desde la organización, la actividad está programada para las 9:30 hs.

Si bien el temario contempla diversos puntos institucionales, el eje que concentrará la atención será el análisis de la situación salarial docente.

El plenario se produce en un contexto de expectativa por el llamado a paritarias y la necesidad de recomposición frente a la inflación, indica APF.

