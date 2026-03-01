Estudiante secundario entrerriano fue premiado por la NASA con innovador proyecto espacial

El reconocimiento se dio en el marco de una competencia internacional en la que participaron jóvenes de distintos países, quienes debieron conformar equipos y asumir diferentes roles técnicos para diseñar soluciones vinculadas a la exploración espacial. El proyecto ganador fue denominado “Red Planet Gem”.

Folmer intervino como ingeniero dentro del grupo que diseñó un robot para una empresa espacial dedicada a la extracción de materiales en Marte. El desafío consistió en desarrollar un sistema que permitiera trasladar esos recursos al planeta Tierra para transformarlos en gemas y otros elementos tecnológicos con valor comercial.

Proyecto con impacto internacional

El equipo del que formó parte el estudiante entrerriano estuvo integrado por jóvenes de diferentes países, quienes asumieron funciones como diseñadores y especialistas técnicos. La propuesta fue seleccionada por la NASA entre diversas iniciativas presentadas en el programa.

La experiencia puso en evidencia la formación técnica del alumno, así como su capacidad para el trabajo colaborativo en un entorno multicultural. Desde la organización destacaron el compromiso y el desempeño demostrado durante las instancias de evaluación del proyecto.

Autoridades académicas valoraron la distinción obtenida por el joven. El rector de UADER, Luciano Filipuzzi, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aníbal Sattler, expresaron su satisfacción y señalaron que el premio reflejó la calidad educativa de las escuelas secundarias que dependen de la universidad pública provincial.

Orgullo institucional y educativo

Desde la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 35 celebraron el logro alcanzado por el estudiante. El director del establecimiento, Eduardo Osuna, destacó “la importancia de la educación técnica en la formación de un joven, por la cantidad de oportunidades que ofrece para el desarrollo integral de la persona”.

“Estamos muy contentos. Santiago es un orgullo para la escuela, para Crespo y para la facultad”, resaltó el directivo, quien además agradeció a la familia del estudiante por el acompañamiento constante durante el proceso y a los docentes que guiaron su formación académica.

Osuna también puso en valor que se haya premiado el trabajo en equipo junto a pares de otros países, lo que consideró una instancia que promovió la multiculturalidad y la diversidad en el ámbito educativo y científico.

El reconocimiento internacional obtenido por el estudiante secundario entrerriano fue celebrado como un hito para la educación técnica provincial y como una muestra del potencial de los jóvenes entrerrianos en escenarios científicos de alcance global. Fuente: El Once

