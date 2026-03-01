Nogoyá Times

    La China Suárez encendió las redes con fotos ardientes y hubo comentario de Icardi

    Las explosivas imágenes

    La China Suárez volvió a ser tendencia por una serie de fotos de alto voltaje en las redes. Las imágenes, que no pasaron desapercibidas, generaron todo tipo de comentarios y hubo comentario del futbolista.
    La China Suárez volvió a marcar agenda este sábado con una producción ultra sensual que compartió en su cuenta de Instagram y que, en cuestión de minutos, encendió las redes sociales.

    Con una serie de fotos de alto impacto, la actriz y cantante apostó por un estilismo audaz que combinó lencería negra de encaje con un “blazer oversized”, logrando una fusión perfecta entre elegancia y provocación.

    La China Suárez hizo una producción explosiva. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

    En las imágenes se la vio posando con gafas de sol negras y el cabello suelto, destacando un conjunto con tiras cruzadas y detalles de encaje que realzaron su figura. En otra de las postales, recostada sobre una cama y con medias translúcidas, sumó dramatismo y sofisticación a una producción cuidada al detalle.

    La China Suárez hizo una producción explosiva. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

     

    El comentario de Icardi que no pasó desapercibido

     

    Como suele ocurrir con cada publicación de la actriz, los likes y comentarios se multiplicaron rápidamente. Sin embargo, hubo uno que se robó todas las miradas: el de Mauro Icardi.

    La China Suárez hizo una producción explosiva. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

     

    El futbolista reaccionó con emojis de impacto y fuego, dejando en claro su admiración por la producción. Su intervención no tardó en volverse viral dentro del propio posteo, generando miles de interacciones y reavivando el interés de los seguidores por el vínculo entre ambos.

    La China Suárez hizo una producción explosiva. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

     

    Sensualidad, moda y alto impacto

     

    Más allá del comentario del delantero, la producción confirmó una vez más a la China Suárez como referente fashion, publicó CiudadMagazine. La combinación de sastrería clásica con lencería a la vista es una tendencia que pisa fuerte en el mundo de la moda y que ella reinterpretó con una impronta personal.

    La China Suárez hizo una producción explosiva. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa). Fuente: El Once

