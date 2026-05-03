Feriado por el Día del Trabajador: viajaron 1,1 millones de turistas y gastaron $ 235 mil millones

El informe indicó que la cantidad de viajeros registró una caída del 8% respecto al mismo feriado de 2025, aunque se destacó que el año anterior el fin de semana había tenido cuatro días. En comparación con 2023, cuando el feriado también fue de tres días, el movimiento turístico mostró un crecimiento del 16%. El gasto promedio diario por persona fue de $110.181, con una baja real del 1,6%, mientras que la estadía promedio se ubicó en dos noches, un 25,9% menor que en 2025, reflejando una tendencia hacia escapadas más cortas y con menor planificación.

Balance de los fines de semana largos del año (fuente CAME)

En cuanto a la distribución territorial, el movimiento no fue homogéneo y se concentró en destinos que ofrecieron eventos puntuales o propuestas específicas. Ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su atractivo, aunque con niveles de ocupación más moderados que en otros feriados. A su vez, localidades como Goya, impulsada por la Fiesta Nacional del Surubí, o Concordia, con una fecha del TC2000, lograron altos niveles de ocupación, evidenciando el peso de los eventos en la dinámica turística.

También se observó un crecimiento de destinos intermedios y emergentes, como San Antonio de Areco, Cañuelas, Baradero, Villa Yacanto o el corredor del Alto Neuquén, que captaron visitantes a partir de propuestas locales vinculadas a la gastronomía, la cultura y la naturaleza. En paralelo, el turismo interno continuó siendo el principal motor del sector, con más de 158.000 pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas durante los cuatro días, con niveles de ocupación superiores al 80% en la mayoría de los vuelos.

Comparativa de fines de semana largos del 1º de Mayo (fuente CAME)

El informe también destacó el fuerte uso de medios de pago digitales, especialmente billeteras virtuales y pagos con QR, que se consolidaron como herramientas centrales para el consumo durante el feriado, impulsadas por promociones y reintegros bancarios. En términos generales, el fin de semana reafirmó una tendencia ya observada: predominio de escapadas de cercanía, menor anticipación en las reservas y mayor peso del excursionismo frente a las estadías prolongadas.

Sobre el movimiento turístico en Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos registró un nivel de actividad turística bajo y heterogéneo durante el fin de semana largo, con predominio de consultas sobre reservas confirmadas y una fuerte presencia de excursionismo y estadías muy cortas. El movimiento estuvo condicionado por la cercanía con Semana Santa, el contexto económico y la configuración del feriado, lo que limitó la concreción de viajes, informó CAME.

La principal excepción fue Concordia, donde la realización de una fecha del TC2000 generó niveles de ocupación prácticamente completos, especialmente en alojamientos cercanos al autódromo. En el resto del territorio, la actividad se sostuvo a partir de una agenda distribuida en múltiples localidades, con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas. Se destacaron eventos como el Rally Entrerriano en Crespo, el Campeonato Entrerriano de Karting en La Paz, ferias de emprendedores en San José y Villa Elisa, y actividades en espacios termales como Chajarí y Federación, que volvieron a posicionarse como los principales atractivos de la temporada.

Feria por el Día del Trabajador en Paraná

También hubo propuestas de naturaleza y de turismo activo como cicloturismo en Rosario del Tala, trekking en Colón y observación de aves en Concepción del Uruguay. En ciudades como Paraná, la agenda incluyó ferias gastronómicas, recorridos guiados y actividades culturales; mientras que en Gualeguaychú, Colón, Villa Elisa y Federación se ofrecieron circuitos históricos, visitas guiadas y experiencias vinculadas al turismo rural y de bienestar.

En el caso de Gualeguaychú se registraron niveles de reservas superiores al 70%, posicionándose como otro de los destinos con mejor desempeño relativo dentro de la provincia. Colón, en cambio, trabajó al 45% de ocupación promedio, con hoteles y apart al 60%. Como dato positivo el turismo termal mantuvo su relevancia como producto estrella del otoño, especialmente en establecimientos orientados a contingentes. Fuente: El Once

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