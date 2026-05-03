Domingo con frío intenso y alerta por un evento de ciclogénesis para la semana que comienza

Muy dinámico continúa presentándose este otoño en el centro y norte de Argentina, con frecuentes sistemas de mal tiempo generalizados que vienen dejando eventos de fuertes vientos y precipitaciones abundantes.

Según indicó el meteorólogo Christian Garavaglia a Metored, “ahora, cuando todavía estamos sintiendo este fin de semana los efectos de una masa de aire muy frío que ha invadido todo el país, los pronósticos empiezan a simular para esta semana entrante un nuevo evento de ciclogénesis sobre el este del país, que aún presenta complejas incertidumbres en su probable evolución, pero que podría condiciones fuertemente las condiciones de tiempo y elevar de manera significativa el riesgo por vientos y precipitaciones a partir en la segunda parte de la semana”.

Del frío fugaz al ambiente templado y con tormentas

Entre el norte de la Patagonia, el sur de Cuyo y la región Pampeana, el frío se hace sentir con fuerza en el amanecer de este domingo 3, con heladas extendidas. En Maquinchao (Río Negro), la temperatura se acercaba a los 6°C bajo cero, mientras que distintos puntos de la provincia bonaerense presentaban también marcas negativas, incluso sobre el conurbano bonaerense, con El Palomar bajando algunas décimas de grado del cero. En Paraná, se reportaba hoy temprano una temperatura de apenas 5.2ºC.

“La presencia de un sistema de altas presiones centrado sobre el sur del Litoral garantiza en toda la franja central del país condiciones de mucha estabilidad, cielos despejados y vientos calmos, que potenciaban el enfriamiento nocturno”, indicó Garavaglia.

A lo largo de este domingo este sistema anticiclónico continuará su avance al noreste y permitirá el ingreso de bajas presiones y fuertes vientos asociados en el norte patagónico, situación que mantiene vigente una alerta oficial. En el centro del país, volverá a intensificarse el viento del cuadrante norte, el tiempo estable continuará para el comienzo de semana, pero las temperaturas ya no serán tan frías como en este fin de semana.

A partir del martes, el avance de aire más templado y húmedo desde el norte del país provocará un desmejoramiento en el centro del Litoral, con probables tormentas de variada intensidad entre el centro de Santa Fe, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos.

Para el miércoles, todo conducirá al inicio de un nuevo proceso de ciclogénesis en el centro del país, con vientos fortaleciéndose del cuadrante este, una caída importante de la presión superficial en el sector comprendido por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas y con variada intensidad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo en Paraná se anuncia cielo algo nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 4 y 19ºC con vientos noreste rotando al norte. Para el lunes, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas que rondarán entre los 9 y 24ºC. Mientras que, hacia el martes, las condiciones del tiempo desmejorarán y se esperan chaparrones por la mañana con tormentas aisladas hacia la tarde; de acuerdo al SMN, la mínima estimada es de 16ºC mientras que la máxima será de 25.

Sobre la ciclogénesis que se pronostica

Garavaglia pronosticó que la ciclogénesis afectara especialmente el país durante el periodo que va del jueves 7 al sábado 9, días en los cuales podemos esperar los fenómenos de mayor relevancia y los riesgos principales. También, es bastante factible que en la segunda mitad de semana se produzca a nivel regional un nuevo descenso pronunciado de las temperaturas, con marcas bastante frías para la época. De hecho, para este viernes 8 y sábado 9 en Paraná se pronostica una mínima de apenas 8ºC.

Según el especialista, podrían presentarse dos o tres centros de baja presión superficial, interactuando entre ellos y complejizando el panorama. A grandes rasgos se prevé que la costa noreste patagónica y la provincia de Buenos Aires (especialmente el sector costero) serán los sectores más afectados por este fenómeno a lo largo de prácticamente 72 horas.

Los vientos del sur y sudoeste asociados al sistema tienen potencial para ser intensos, y algunas simulaciones estiman intensidades de 100 km/h o más para las zonas costeras del norte Patagónico, la provincia bonaerense, el estuario del Rio de la Plata y la costa uruguaya. Esta situación sería acompañada de lluvias de variada intensidad, con montos que podrían eventualmente situarse entre 50 y 100 mm, especialmente sobre Buenos Aires. Fuente: El Once

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