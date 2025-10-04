Franco Colapinto largará 18° en el GP de Singapur tras una difícil clasificación

El argentino no logró avanzar a la Q2 y partirá desde el puesto 18 en el Gran Premio de Singapur. Su Alpine volvió a mostrar falta de ritmo y su compañero Pierre Gasly largará último. La carrera será este domingo desde las 9 de la mañana.

El piloto argentino Franco Colapinto, representante de Alpine, tuvo una jornada difícil este sábado en el Gran Premio de Singapur, donde quedó eliminado en la primera tanda clasificatoria (Q1) y largará desde la decimoctava posición en la carrera del domingo.

Colapinto había comenzado la clasificación con buenas sensaciones, registrando un tiempo de 1:31,002 que lo ubicó momentáneamente dentro del top 10. Sin embargo, a medida que las condiciones del circuito urbano de Marina Bay mejoraron, los tiempos de los rivales cayeron considerablemente y el argentino cometió algunos errores en su última vuelta rápida, lo que lo relegó varias posiciones.

Franco ColapintoAlpine volvió a mostrar falta de rendimiento

La jornada no fue positiva para el equipo Alpine, que volvió a evidenciar falta de ritmo y rendimiento. El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, sufrió problemas en su monoplaza y largará último, completando un sábado para el olvido en la escudería francesa.

Según el registro oficial, los pilotos eliminados en la Q1 fueron Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine) y Esteban Ocon (Haas).

La Q2 y la Q3 se desarrollaron con dominio de los Red Bull y Mercedes, mientras que el neerlandés Max Verstappen volvió a marcar el ritmo y se perfila como favorito a la pole position y a su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.

Los tiempos de Colapinto en Singapur

Durante la jornada del sábado, Colapinto había mostrado cierta recuperación respecto del viernes. En la práctica libre 3, el pilarense se ubicó 16° con un tiempo de 1:37,047, a 899 milésimas del líder Verstappen, lo que hacía prever una clasificación más competitiva.

Sin embargo, el rendimiento del Alpine volvió a quedar por debajo del resto de los equipos de media tabla, dificultando las aspiraciones del argentino.

En busca de la remontada

La carrera del GP de Singapur se disputará este domingo desde las 9:00 (hora argentina), y Colapinto deberá apostar a una estrategia agresiva para intentar escalar posiciones y sumar sus primeros puntos de la temporada.

Pese al complicado panorama, el joven piloto argentino mantiene la confianza de su equipo y de los fanáticos, que lo acompañan en cada presentación del campeonato mundial de Fórmula 1. Fuente: El Once

