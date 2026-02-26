Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública: las fechas

Nogoyá Times

    El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos de febrero para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos comenzará este sábado 28 y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo.
    El cronograma se extenderá hasta lunes 9 de marzo.

    Cronograma de pago

    Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.

    Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.

    Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.

     

    Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.

     

    Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.

     

    Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos Fuente: El Once

