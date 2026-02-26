Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública: las fechas
Fue confirmado por el Gobierno
El cronograma se extenderá hasta lunes 9 de marzo.
Cronograma de pago
Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.
Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.
Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.
Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.
Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.
Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos Fuente: El Once
