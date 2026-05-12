Frigerio impulsa nuevo pacto fiscal para eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Jornada Nacional del Agro

“Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad”, sentenció el gobernador Rogelio Frigerio. Reclamó de manera urgente un cambio en la matriz impositiva nacional.

En el marco de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro) 2026, organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el gobernador Rogelio Frigerio reclamó de manera urgente un cambio en la matriz impositiva nacional para liberar el potencial del sector agropecuario y consideró que el Estado debe dejar de ser un obstáculo, para convertirse en un facilitador de la inversión privada.

La jornada se realizó en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario participó del panel “Acción de las provincias en una Argentina distinta: El rol de los gobiernos provinciales en el nuevo escenario productivo”, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Río Negro, Alberto Weretilneck. El encuentro fue encabezado por el presidente de CRA, Carlos Castagnani; y el vicepresidente primero, el entrerriano José Colombatto; entre otras autoridades de la entidad.

“No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones”, dijo Frigerio ante los referentes institucionales, empresariales y económicos que participaron de la jornada, al tiempo que advirtió que, a pesar de que el campo está logrando una cosecha récord, la rentabilidad sigue siendo escasa, una situación que calificó como responsabilidad del Estado.

“Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad”, sentenció y subrayó que, mientras el productor hace todo bien “de la tranquera hacia adentro”, el sector público debe colaborar para que ese esfuerzo sea recompensado.

Un nuevo acuerdo fiscal federal

En ese marco, el gobernador entrerriano propuso al gobierno nacional y a sus pares un acuerdo fiscal federal para proyectar una política tributaria con “sentido común” a largo plazo. Según manifestó, es imperativo eliminar de forma coordinada entre Nación, provincias y municipios, aquellos impuestos que no existen en otros países y que frenan el crecimiento

En su planteo, estableció una escala de prioridades clara: A nivel nacional, reiteró la necesidad en primer lugar de eliminar las “malditas retenciones”, además del impuesto al cheque, para favorecer el financiamiento y el capital de trabajo. A nivel provincial, propuso la baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos; y a nivel municipal, instó a revisar las tasas que funcionan como “impuestos disfrazados”.

El modelo de gestión de Entre Ríos

Luego, Frigerio destacó las acciones implementadas en la provincia para fomentar la competitividad, entre ellas los incentivos a la inversión: “Entre Ríos cuenta con un régimen propio donde las nuevas inversiones no pagan ningún impuesto provincial por 15 años (extendible a 20), lo que ya atrajo a más de 150 empresas y compromisos por más de 300.000 millones de pesos”, dijo.

En materia de infraestructura y logística, resaltó que en la próxima licitación Entre Ríos va a formar parte por primera vez de la Hidrovía, así como la reactivación en marcha de los puertos de Concepción del Uruguay, La Paz, Diamante e Ibicuy para reducir costos logísticos.

También bregó por la apertura de mercados, y mencionó como un hito la reciente exportación de miel entrerriana a Alemania bajo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la primera en el país desde su firma.

Finalmente, Frigerio reafirmó que el sector agropecuario es la “locomotora de la recuperación” de la economía argentina y que el camino para salir adelante es trabajar de manera coordinada para terminar con una matriz impositiva que ha sido un impedimento para crecer durante décadas. Fuente: El Once

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