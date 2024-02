Frigerio manifestó su molestia por encontrarse con “una provincia desordenada”

“Muchísima plata, cien mil millones de pesos que no estaban cuantificados, que nos sorprendieron ni bien entramos. Y tenemos que terminar con esa forma de hacer política y de gestionar. Tiene que haber previsibilidad, tiene que haber un traspaso de mandos de un gobierno que se va, otro que entra ordenado, con muchísima información, transparencia absoluta de lo que ocurre en cada una de las dependencias del Estado. Bueno, eso no ocurrió, vamos a trabajar para que la próxima transferencia de mando esto esté”, amplió.

Puntualmente, el mandatario provincial resumió qué situación se encontró en Entre Ríos: “Me encontré con mucho desorden. Por eso es tan importante poner a la provincia en orden otra vez. Encontramos un desorden administrativo en general, deudas que no nos habían anticipado. De hecho, arrancamos con casi 100.000 millones de pesos abajo respecto a lo que entendíamos íbamos a tener de caja. Unos 40.000 millones al arranque que tuvimos que pedir en descubierto al banco para poder pagar los sueldos de diciembre. Otros 40.000 millones de pesos que tuvimos que pedir para poder ahorrar el vencimiento del primer tramo de la deuda en dólares que se nos había dicho que estaba cubierta. 64 millones de dólares no estaban. Había unos 23.000 millones de pesos, más o menos. Y después, un poco más de 20.000 millones de pesos de deudas con contratistas y con proveedores del Estado”.

Su mirada sobre la educación en Entre Ríos

Al igual que en la Asamblea Legislativa, el gobernador volvió a recalcar el mismo mensaje: “A mí no me da vergüenza pedir ayuda. Sobre todo, cuando estamos frente a un tema tan sensible y delicado como es la educación. Soy plenamente consciente, lo he dicho en la campaña y lo voy a decir todos los días, que la responsabilidad de la educación es mía, es del gobierno provincial. Pero no le puedo mentir a la gente. En 60 días no podemos poner en orden el desorden que encontramos. No nos dan los tiempos”.

También comentó que en 60 días no pudo cumplir con algunas ideas propuestas para esta área, pero nació una nueva propuesta: “Generamos esta suerte de cruzada por la educación, donde invitamos a toda la sociedad civil, a las cooperadoras, a los intendentes, por supuesto a todos mis funcionarios, a ayudar a poner a las escuelas en orden para recibir a los cientos de miles de estudiantes que en pocos días empiezan las clases. Tenemos que garantizar los 190 días de clase”.

Por consiguiente, expuso la situación que observó en distintas áreas y delineó sus objetivos para los cuatro años de su mandato: “No puede ser que por una escuela en mal estado o por vehículos que no funcionan y no pueden trasladar a los estudiantes, o por lanchas, en el caso de mi departamento, en Islas que no andan y no pueden buscar a los estudiantes por sus casas, o porque los arroyos están tapados de camalotes, o por lo que sea, no cumplamos con esos 190 días de clase. Porque esos 190 días de clase no son un promedio. Los 190 días de clase se tienen que dar en todas y cada una de las escuelas de nuestra provincia”.

En cuanto a su actividad reciente, describió el trabajo que realizó en los últimos días: “Estuve pintando y arreglando la escuela que queda ahí cerquita de mi casa en Villa Paranacito e invité también a todos mis funcionarios a hacerlo y a los intendentes a que nos den una mano. Y lo están haciendo, hay muchos intendentes que por más que no sea una responsabilidad de ellos, estrictamente están dándonos una mano para fumigar, para desmalezar, para pintar, para arreglar un vidrio que está roto, un ventilador que no anda, a las cooperadoras que la verdad que se han puesto también al hombro de esta responsabilidad y yo les agradezco de todo corazón, lo tenemos que hacer entre todos. La educación es mi responsabilidad, la responsabilidad del gobernador, pero es tan importante la educación que tiene que terminar siendo una responsabilidad de todos”.

Su estilo de hacer política

Ante esta arista, el exministro del Interior recalcó algunas de las tareas que desarrolló en los primeros dos meses de gestión: “Todas las semanas viajamos a más de un departamento para estar en contacto directo con los problemas. Nos encontramos, además, al inicio de nuestra gestión, con desastres climáticos que han hecho más difícil este camino”. También consideró que continuarán las reuniones de gabinete con el fin de “generar una forma de trabajar en conjunto, generar confianza, generar la posibilidad de trabajar mejor para solucionar problemas concretos”.

“Siento que la gente está esperando que los funcionarios den el ejemplo, empezando por el gobernador. Ejemplo de austeridad, ejemplo de compromiso, ejemplo de ponerse al frente de cada iniciativa que consideremos que sea importante para la provincia. Tenemos que empezar con el ejemplo, para reconstruir de alguna manera eso que se ha dañado de una forma tan profunda como es la confianza de la gente en la política”, enunció.

Por otra parte, ponderó a aquellos que trabajan a la par suya en el día a día: “La calidad de la gestión de este gobierno depende de los empleados públicos. Si no tengo a mis empleados públicos, con el norte al cual queremos llevar la provincia, si no tengo a mis empleados públicos, incentivados para trabajar en pos de solucionar los problemas concretos de la gente, no vamos a tener éxito. Por eso necesitamos, y lo hemos hecho desde el primer día, sumar. Sumar y trabajar en equipo. Y esa impronta es la que hemos tratado de llevar adelante en estos 60 días”.