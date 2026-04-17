Frigerio y Aluani recorrieron la Expo Provincial de la Leche en Nogoyá

El gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani visitaron este viernes la XXII Expo Provincial de la Leche y XIII Expo Jersey Entrerriana. Previamente, participaron de un emotivo homenaje al dirigente entrerriano Jorge Chemes.

La actividad se desarrolló este viernes en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá. Allí, el gobernador Rogelio Frigerio reafirmó que trabaja “desde el Estado para que el sector privado crezca, y de esa manera crezca la provincia”; y destacó el rol estratégico de la actividad lechera en el desarrollo productivo de Entre Ríos. “Estamos acá en la Capital Provincial de la Lechería, una exposición que se hace desde hace mucho y que va creciendo año a año, con el acompañamiento de todo el sector”, subrayó el mandatario en referencia a la exposición.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani, valoró el crecimiento de la tradicional Expo y señaló: “Este lugar es una ventana para que el resto de las provincias y la Argentina vean cómo se está fortaleciendo este núcleo lechero; y desde la provincia continuar fortaleciendo con políticas públicas que puedan desarrollar cada vez más esta producción”, remarcó al tiempo que destacó el acompañamiento de la gestión “al sector producto y a las familias tamberas que contribuyen al desarrollo regional y al crecimiento económico de la provincia.

En tanto, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, aseveró: “Esta expo es la identidad, el ADN, de gran parte de los entrerrianos, no solo por el sector lechero, sino por ese espíritu del emprendedurismo, del trabajo, del levantarse temprano, del generar valor agregado”, dijo el jefe comunal tras agradecer la presencia del gobernador y vicegobernadora y “a todos los que hacen posible y acompañan; y que estamos todos en esta sintonía de darle para adelante para cambiar la provincia”.

La edición 2026 cuenta con espacios para más de 400 actores del sector nacional y regional, siete cabañas, cuatro razas lecheras, ronda de negocios, patio gastronómico y actividades culturales. Además, abarca las áreas industrial, comercial y ganadera, y cuenta con 120 puestos de empresas e instituciones del sector lechero, artesanos y emprendedores.

Acompañaron el recorrido por los stands, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; los secretarios de Agricultura, Raúl Boc Ho; de Trabajo, Mariano Camoirano; y de Turismo Jorge Satto; y el senador provincial Rafael Cavagna; la coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa; el director de Asesoría Legislativa de la HCS, Marcos Daverio Cappa; y la coordinadora del Observatorio de Primera Infancia, Gisela Yglesias; entre otros funcionarios.

Homenaje a Jorge Chemes

Previamente al recorrido, Frigerio y Aluani participaron de un acto homenaje a Jorge Chemes, dirigente entrerriano y referente del sector agropecuario fallecido en febrero de este año.

Junto a familiares y amigos, se descubrieron dos placas recordatorias y se expresaron palabras alusivas valorando su compromiso gremial, recordando su vocación y trayectoria, su paso por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER); también en su rol de legislador y, especialmente, su calidez, su amistad y su permanente compromiso con la defensa del productor entrerriano, por el fortalecimiento del entramado productivo y la integración regional. El gobernador Frigerio, en su discurso, lo evocó con palabras cargadas de emoción, destacando el vínculo personal y político que los unió durante más de 20 años y su acompañamiento desde los inicios del proyecto que lo llevó a la gobernación.

Participaron del homenaje, la presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, María Gabriela Guzmán; el presidente de FARER, Sergio Dalcol; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; también representantes de FEDECO; representantes de Sociedad Rural Argentina; legisladores, funcionarios municipales y provinciales.