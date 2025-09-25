“Fue la experiencia más intensa de nuestra vida”, dijo la paranaense Micaela Leitner tras brillar en America’s Got Talent

Bajo el nombre artístico Sirca Marea, deslumbraron con una rutina aérea cargada de riesgo y emoción, que les valió ovaciones y elogios del jurado internacional.

Durante su performance, la artista paranaense ejecutó un acto con los ojos vendados, soltándose en el aire y confiando en la sincronía con su pareja para ser sostenida en el momento justo. El impacto fue inmediato: el público celebró de pie y los jurados destacaron la audacia y precisión de la pareja latinoamericana.

Finalmente este miércoles por la noche se conoció el ganador y si bien no lograron el título, la actuación dejó huella.

“Nos sentimos ganadores”

Tras la final, Micaela compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde expresó su gratitud por la experiencia:

“Hoy cerramos otra aventura. Otro episodio de esta hermosa aventura llamada vida. Solo nos queda agradecer lo vivido, lo aprendido y a todas esas hermosas personas que guardaremos en nuestro corazón”, escribió.

La artista también valoró el acompañamiento recibido: “Gracias a la gente que sin conocernos nos apoyaron. Sin saber quiénes éramos nos dieron palabras de aliento y de cariño; no lo olvidaremos. Son atesorados en un rincón de nuestro corazón”.

Respecto al resultado del certamen, sostuvo: “Nos hubiera encantado ganar, llevarnos la copa, pero sabíamos que era difícil. Aun así sentimos que dimos lo mejor de nosotros, nos sentimos unos ganadores, ganamos en experiencia y en vida. Gracias AGT fuiste la experiencia más intensa de nuestra vida”.

Un camino internacional

El dúo Sirca Marea nació en 2017 en Barcelona, donde Leitner y Cienfuegos se conocieron y comenzaron a trabajar juntos en disciplinas aéreas. Desde entonces, recorrieron escenarios de Europa y América Latina hasta llegar al popular show estadounidense, donde compitieron por un premio de un millón de dólares y un contrato artístico en Las Vegas.

Aunque el título quedó en manos de otro participante, la participación de Micaela Leitner marcó un hito para el arte entrerriano. Su actuación en la final del America’s Got Talent la posiciona como una de las artistas aéreas argentinas más reconocidas en el mundo. Fuente: El Once

¿Quién ganó el America’s Got Talent 2025?

La ganadora de la temporada del 20.º aniversario de AGT resultó ser Jessica Sánchez. La joven de 30 años compitió por primera vez en AGT durante su temporada debut hace 20 años, cuando tenía solo 10 años y audicionó con “I Surrender” de Céline Dion.

