Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Nacionales Noticias Sociedad

    Dos apostadores ganaron más de $1.864.000.000 en el Quini 6

    Nogoyá Times Posted on
    Dos apostadores acertaron los seis números de la modalidad La Segunda jugado este miércoles en el Quini 6. Además, cuatro apostadores ganaron premios en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $3.800.000.000. Detalles y números sorteados.
    Seis apostadores ganaron los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3800 millones de pesos.

     

    En el sorteo Tradicional salieron el 21-34-37-41-18-12. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

    Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-03-17-21-31-24. Hubo dos ganadores, oriundos de Berisso, provincia de Buenos Aires, y Puerto Madryn, provincia de Chubut, y cada uno se lleva $1.864.212.986,48.

    Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-30-32-00-23-35. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $1.389.855.051.

     

    En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 41-15-02-42-36-44. Hubo 4 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $63.591.075. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like