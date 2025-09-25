Dos apostadores ganaron más de $1.864.000.000 en el Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 21-34-37-41-18-12. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-03-17-21-31-24. Hubo dos ganadores, oriundos de Berisso, provincia de Buenos Aires, y Puerto Madryn, provincia de Chubut, y cada uno se lleva $1.864.212.986,48.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-30-32-00-23-35. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $1.389.855.051.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 41-15-02-42-36-44. Hubo 4 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $63.591.075. Fuente: El Once

