Fuerte temporal azota Entre Ríos

En Victoria, los habitantes del barrio Arenal vivieron momentos de angustia y preocupación. Los vientos fuertes, sumados a la intensa lluvia y la actividad eléctrica, generaron una situación de alerta. Lo que esperabas, fuente local, compartió imágenes impactantes del momento, donde se observa el caos generado por el temporal. Vecinos se mostraron preocupados por el avance de las lluvias y el estado de las calles, inundadas en muchos sectores. Además, los vientos fuertes provocaron caídas de árboles y destrozos en algunas viviendas.

Desbordes y graves consecuencias en Valle María y San Salvador

En Valle María, la situación fue crítica, con el desborde del Arroyo Crespo. Según el informe de FMEclipse, la localidad registró 120 mm de lluvia, lo que provocó inundaciones en distintos sectores. El alerta meteorológico continúa vigente en la zona.

Por otro lado, en San Salvador, los daños fueron graves. ENTRE RÍOS YA informó que en tan solo 40 minutos cayeron 60 mm de lluvia, lo que generó importantes destrozos en la ciudad.

Corte de suministro eléctrico y alerta en vigencia

Desde las 3:30 de la mañana, varias zonas de la provincia permanecen sin suministro eléctrico debido a los daños en las redes de energía. Esto ha generado aún más preocupación entre los vecinos, quienes se ven afectados no solo por las inclemencias del tiempo, sino también por los cortes prolongados que dificultan las tareas de rescate y atención.

Las autoridades locales han emitido una alerta amarilla y naranja en diferentes zonas de la provincia, advirtiendo sobre los posibles riesgos de nuevas tormentas y la persistencia de las lluvias intensas en las próximas horas. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante cualquier eventualidad. Fuente: El Once

