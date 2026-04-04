Operativo en toda la Ciudad tras la Tormenta

Nogoyá
Luego del temporal que afectó a nuestra ciudad, equipos de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentran desplegados en distintos puntos de Nogoyá realizando tareas de despeje, retiro de árboles caídos y limpieza de calles.
Se trabaja de manera continua para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer la normalidad lo antes posible.
Agradecemos la comprensión de la comunidad y solicitamos circular con precaución en las zonas afectadas.
Ante cualquier inconveniente, comunicarse con Defensa Civil al 103.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com