Operativo en toda la Ciudad tras la Tormenta

Nogoyá

Luego del temporal que afectó a nuestra ciudad, equipos de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentran desplegados en distintos puntos de Nogoyá realizando tareas de despeje, retiro de árboles caídos y limpieza de calles.

Se trabaja de manera continua para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer la normalidad lo antes posible.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y solicitamos circular con precaución en las zonas afectadas.

Ante cualquier inconveniente, comunicarse con Defensa Civil al 103.