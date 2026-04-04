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    Operativo en toda la Ciudad tras la Tormenta

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    Luego del temporal que afectó a nuestra ciudad, equipos de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos se encuentran desplegados en distintos puntos de Nogoyá realizando tareas de despeje, retiro de árboles caídos y limpieza de calles.
    Se trabaja de manera continua para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer la normalidad lo antes posible.
    Agradecemos la comprensión de la comunidad y solicitamos circular con precaución en las zonas afectadas.
    Ante cualquier inconveniente, comunicarse con Defensa Civil al 103.
    Puede ser una imagen de árbol
    Puede ser una imagen de texto que dice "Ne NC CIA i"
    Puede ser una imagen de ambulancia

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