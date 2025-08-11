Fuertes declaraciones de Camino sobre Cacho Deicas: “No está en condiciones mentales”

El artista no dudó en expresar todo el enojo con el exlíder de la banda, quien se encuentra fuera de la agrupación desde que sufrió un accidente cerebrovascular.

Entre otros conceptos, Camino afirmó: “Él no está en condiciones mentales de decidir. Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés”.

“Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades. No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados. Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal”, aseguró Camino.

Por su parte, Cacho Deicas está haciendo su camino lejos de Los Palmeras. Hace dos semanas, se presentó en Santa Fe, como invitado de la banda Los Iracundos: “Gracias a Los Iracundos y a su público como así también a toda la gente que se hizo presente en esta invitación para volver a los escenarios y poder seguir disfrutando de estos momentos. Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo”, expresó en sus redes. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com