    Llegará un fuerte descenso de temperatura tras un martes primaveral

    Se prevé un nuevo ingreso de aire frío que provocará un marcado descenso térmico y heladas generalizadas en la zona central de Argentina, las cuales podrían alcanzar a Entre Ríos durante la segunda mitad de la semana.
    Luego de un comienzo de semana con tiempo primaveral, se anticipan cambios relevantes en las condiciones meteorológicas en el territorio argentino. “El ingreso de una nueva masa de aire frío abarcará a todo el país, generando un descenso térmico significativo y provocando heladas generalizadas, especialmente en la zona central”, advirtió el meteorólogo, Leonardo De Benedictis.

     

    Para hoy en nuestra zona se pronostica cielo algo nublado y marcas en los termómetros que estarán por encima de 22 grados. En tanto, en Entre Ríos los registros más bajos se esperan del jueves al sábado, con mínimas que oscilarán de dos a seis grados.

     

    Sin embargo, la situación será de corta duración, ya que “hacia el fin de semana el viento rotará nuevamente al sector norte, favoreciendo un rápido aumento de las temperaturas”, adelantó el especialista.

    Pronostican un martes primaveral. Elonce
    Heladas de corta duración pero intensa magnitud

    El núcleo frío que ingresará a mediados de semana “provocará un brusco contraste térmico respecto a las condiciones del pasado fin de semana”. El fenómeno, “aunque intenso, tendrá un lapso acotado con alto potencial de heladas en las zonas productivas del centro del país”, alertó De Benedictis.

     

    Este escenario se debe “a la llegada de aire frío acompañado por un cambio en la circulación de vientos, que pasarán de predominio norte a sur, y luego volverán al norte hacia el fin de semana. Este patrón favorecerá un rápido repunte térmico, evitando que las bajas temperaturas se prolonguen más allá de tres días”, especificó.

     

    La masa de aire frío llegará “con escaso contenido de humedad, lo que reducirá la posibilidad de precipitaciones en todo el territorio nacional. Se espera nubosidad variable, pero con un ambiente en general estable y sin eventos significativos de inestabilidad”, acotó el especialista en Meteored.

     

    El pronóstico para Entre Ríos

    En territorio entrerriano está previsto que mañana el viento rote al sur, con intensidad que podría estar cerca de los 50 kilómetros por hora durante la tarde. En cuanto a las marcas térmicas llegarían a 19 grados.

     

    En tanto, desde el jueves y hasta el sábado estará latente la probabilidad de heladas en nuestra provincia, dado que las mínimas oscilarán de dos a seis grados, mientras que las máximas no superarán los 17 grados.

     

    Recién para el domingo se aguarda un repunte térmico, con ocho o nueve grados al amanecer y alrededor de 20ºC a la tarde. Fuente: El Once

