Llegará un fuerte descenso de temperatura tras un martes primaveral

Para hoy en nuestra zona se pronostica cielo algo nublado y marcas en los termómetros que estarán por encima de 22 grados. En tanto, en Entre Ríos los registros más bajos se esperan del jueves al sábado, con mínimas que oscilarán de dos a seis grados.

Sin embargo, la situación será de corta duración, ya que “hacia el fin de semana el viento rotará nuevamente al sector norte, favoreciendo un rápido aumento de las temperaturas”, adelantó el especialista.

Pronostican un martes primaveral. Elonce

Heladas de corta duración pero intensa magnitud

El núcleo frío que ingresará a mediados de semana “provocará un brusco contraste térmico respecto a las condiciones del pasado fin de semana”. El fenómeno, “aunque intenso, tendrá un lapso acotado con alto potencial de heladas en las zonas productivas del centro del país”, alertó De Benedictis.

Este escenario se debe “a la llegada de aire frío acompañado por un cambio en la circulación de vientos, que pasarán de predominio norte a sur, y luego volverán al norte hacia el fin de semana. Este patrón favorecerá un rápido repunte térmico, evitando que las bajas temperaturas se prolonguen más allá de tres días”, especificó.

La masa de aire frío llegará “con escaso contenido de humedad, lo que reducirá la posibilidad de precipitaciones en todo el territorio nacional. Se espera nubosidad variable, pero con un ambiente en general estable y sin eventos significativos de inestabilidad”, acotó el especialista en Meteored.

El pronóstico para Entre Ríos

En territorio entrerriano está previsto que mañana el viento rote al sur, con intensidad que podría estar cerca de los 50 kilómetros por hora durante la tarde. En cuanto a las marcas térmicas llegarían a 19 grados.

En tanto, desde el jueves y hasta el sábado estará latente la probabilidad de heladas en nuestra provincia, dado que las mínimas oscilarán de dos a seis grados, mientras que las máximas no superarán los 17 grados.

Recién para el domingo se aguarda un repunte térmico, con ocho o nueve grados al amanecer y alrededor de 20ºC a la tarde. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com