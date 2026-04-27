Gacetilla Policial

Nogoyá

26/04/2026.- DETENIDO – DESOBEDIENCIA JUDICIAL .- A las 15:20hs. se recepciona denuncia de una mujer, cuya ex pareja habría ingresado a su vivienda y causado daños en una madera la de la ventana, dando aviso a esta Policía por cuanto el mismo poseía medidas de prohibición de acercamiento en vigencia, además de estar cumpliendo prisión domiciliaria en un domicilio de Barrio Chañar. Comunicado el hecho a la Fiscalía en Turno se dispuso la inmediata detención y traslado a esta Jefatura Departamental del imputado, lo que efectivizó personal de Comisaría Villa 3 de Febrero. El detenido, de 41 años de edad, quedó alojado a disposición de la justicia local.–

26/04/2026.- DAÑOS EN ENTIDAD EDUCATIVA.- A las 16:15 hs., concurrimos a institución educativa, ubicada en Quiroga y Taboada y Bvd. Sarmiento, ante llamados telefónicos de ciudadanos que pasaban por el lugar, informando que había una computadora tirada en el patio de recreo del establecimiento más precisamente sobre Quiroga y Taboada. Al concurrir e ingresar junto a personal de la entidad educativa, se observó que una parte de una reja del área Laboratorio se encuentra dañada. Se dio intervención a Policía Científica y de Investigaciones e Inteligencia Criminal, realizando diligencias de rigor. Asimismo se destaca que no se constataron faltantes del interior del establecimiento. Se realizan tareas investigativas a fin de dejar aclarado el hecho.

26/04/2026.- ACCIDENTE DE TRANSITO – LESIONES GRAVES.- A las 23:00 hs. se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en Bvd. Sarmiento y Fray Retamar, protagonizado por un automóvil marca Renault modelo Megane, conducido por un ciudadano de 30 años de edad, que circulaba por el boulevard en dirección norte a sur, y un motovehículo marca Honda Wave, en el cual se conducía un masculino de 28 años de edad, quien circulaba por la misma arteria e intentó sobrepasar al automóvil, provocándose la colisión. El motociclista fue trasladado al nosocomio local donde se constató que presentaba lesiones graves, recibiendo tratamientos correspondientes.

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 27 de Abril de 2026.-

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