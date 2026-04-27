Gacetilla Policial

Nogoyá

DESPISTE VEHICULAR- RUTA NACIONAL N°12 (Betbeder). – En horas de la mañana, personal de Comisaria Hernández informó sobre un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°12, a la altura del km 360 (ingreso a la Comuna de Betbeder), donde una camioneta marca Ford F100 habría despistado, y su conductor estaba siendo atendido por personal de salud.

En el lugar se observó dicho rodado, apoyado sobre su lateral derecho incrustado en una alcantarilla, pasando la banquina de la ruta, con su frente orientado hacia el cardinal oeste, con daños materiales visibles, sin ocupantes.

En primera instancia, se estima que el vehículo circulaba de este a oeste, y por razones que se tratan de establecer el conductor, un hombre mayor de edad, habría perdido el control del mismo, despistando y dando medio vuelco al llegar al alcantarillado. El hombre fue asistido primeramente en la Sala de Primeros Auxilios de la zona, y luego fue trasladado al Hospital San Blas, donde se le realizaron exámenes médicos de rigor, presentando lesiones de carácter leves.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 26 de Abril de 2026.-

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