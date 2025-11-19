Ganó el Quini 6, pero no aparece para reclamar su premio millonario

Si bien en esta edición no hubo acertantes en las principales modalidades del Quini 6, sí se registraron ganadores en la categoría “Siempre Sale”. Fue dentro de esta variante que un apostador logró acertar cinco números y se convirtió en uno de los 17 ganadores que se repartieron el pozo millonario.

Un jugador se llevó más de 20 millones de pesos en este sorteo, desatando alegría, sorpresa y un gran misterio en la ciudad. La jugada ganadora se realizó en la agencia 2487, conocida como “El Gato Quiniela”, ubicada en avenida Yrigoyen 1799, en Alta Gracia, Córdoba.

Expectativa y desconcierto en la agencia

El local amaneció decorado con carteles y globos anunciando al flamante ganador, aunque nadie se presentó todavía para hacer efectivo el premio. Romy, una de las propietarias, expresó su entusiasmo: “Estamos súper contentas. Acá han salido muchos premios grandes. El invierno pasado salió una fracción del Gordo, y ahora también una jugada clásica de 2 millones… pero tampoco apareció el ganador”.

Desde la agencia, ubicada en plena avenida, confían en que el afortunado sea un vecino de Alta Gracia. El comercio, que cumple 10 años, viene atravesando una sorprendente racha de suerte que genera comentarios en todo el barrio.

El premio pertenece a la modalidad “Siempre Sale”, que distribuye el pozo entre las apuestas con mayor cantidad de aciertos. Si no hay ganadores con seis números, se premia a quienes obtengan cinco, y así sucesivamente. En este caso, el sorteo del 16 de noviembre registró 17 ganadores, cada uno con un monto de $20.147.344,41. Los números favorecidos fueron: 05, 19, 20, 24, 26 y 43.

El tiempo corre: si no aparece, pierde el premio

La agencia exhibe un enorme cartel que reza: “Se busca ganador de $20.147.344”. Además, aún aguardan al apostador que obtuvo 2 millones en la jugada clásica. “Ojalá aparezcan. A quien sea, este premio le va a venir súper bien”, comentó la agenciera.

En general, los ganadores del Quini 6 cuentan con 15 días corridos desde la fecha habilitada para presentarse a cobrar. Esto significa que el flamante millonario tiene tiempo para presentarse hasta el lunes 1 de diciembre inclusive. Si no lo hace dentro de ese plazo, perderá automáticamente el derecho a cobrar los más de 20 millones de pesos que le corresponden. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com