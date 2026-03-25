Giro inesperado en Brasil: la abogada Agostina Páez no podrá volver a la Argentina

El cambio de criterio judicial se produjo apenas horas después de que se conociera que la situación procesal de Páez había mejorado significativamente. De enfrentar tres denuncias con una posible pena de hasta 15 años de prisión, la acusación fue unificada en un único delito continuado de injuria racial, lo que reduce considerablemente la expectativa de condena.

En ese contexto, la posibilidad de que Páez regresara al país parecía inminente. Sin embargo, el magistrado decidió mantener las medidas cautelares vigentes, obligándola a permanecer en territorio brasileño durante al menos 15 o 20 días más, plazo estimado para la resolución final del caso.

Sorpresa judicial y reacción de la defensa

La resolución generó desconcierto en todas las partes involucradas. Según trascendió, tanto la Fiscalía como la querella habían dado su aval para que la abogada regresara a la Argentina, siempre que cumpliera con una serie de requisitos, entre ellos el pago de una multa, la reparación a las víctimas y la realización de tareas comunitarias.

Foto: A24.

La abogada defensora, Carla Junqueira, expresó su malestar ante lo que calificó como una decisión inédita. “Nunca vi una resolución en contra de lo que solicita la propia acusación”, sostuvo, visiblemente molesta por el cambio de postura del juez.

Además, confirmó que presentarán un hábeas corpus de manera inmediata con el objetivo de revertir la medida. También adelantó que acelerarán la presentación de los alegatos finales para intentar acortar los tiempos del proceso y evitar una prolongación innecesaria de la permanencia de Páez en Brasil.

Un proceso marcado por la incertidumbre

Horas antes de conocerse la nueva decisión, la propia Agostina Páez había definido públicamente su situación como “una pesadilla”, en referencia al tiempo que lleva en Brasil desde el inicio de la causa en enero. Su expectativa, al igual que la de su entorno, era poder regresar a la Argentina en los próximos días.

De acuerdo con la defensa, incluso el propio juez había anticipado que resolvería en un plazo breve y en línea con lo acordado por las partes. Por eso, el cambio de criterio no solo generó sorpresa, sino también indignación en el equipo legal de la abogada.

Foto: Archivo Elonce.

“Estábamos preparando la caución, el dinero, todo. Y el juez hoy cambia de idea”, explicó Junqueira, remarcando que la decisión contradice lo previamente establecido en la audiencia más reciente.

Expectativa por el fallo definitivo

Ahora, el futuro inmediato de Agostina Páez depende exclusivamente del fallo que emita la Justicia brasileña en las próximas semanas. Mientras tanto, deberá permanecer en Río de Janeiro, sin posibilidad de regresar a la Argentina.

El caso, que parecía encaminarse hacia una resolución menos gravosa, vuelve así a un escenario de incertidumbre. La presentación del hábeas corpus será clave para determinar si la defensa logra revertir la medida o, al menos, obtener condiciones más favorables para su clienta.

En este contexto, el expediente mantiene en vilo tanto a la defensa como a la opinión pública, atento a un desenlace que podría marcar un precedente en este tipo de procesos judiciales internacionales. Fuente: El Once

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