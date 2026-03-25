Talleres recibirá hinchas de Boca en Córdoba: cuántas entradas habrá para visitantes

A falta de varios días para la reanudación del campeonato, el club cordobés oficializó la presencia de simpatizantes visitantes a través de un comunicado en sus canales institucionales. La Tribuna Sur del estadio será destinada a los fanáticos del conjunto de la Ribera.

(La Voz).

El partido entre Talleres y Boca aparece programado para el jueves 2 de abril, en la previa del estreno del equipo azul y oro en la Copa Libertadores, que se producirá el martes de la semana siguiente. La confirmación definitiva del horario se conocerá en las próximas horas.

No será la primera vez que el Xeneize cuente con el apoyo de sus hinchas fuera de casa en el actual campeonato. En la goleada frente a Lanús en La Fortaleza, 12.500 simpatizantes pudieron asistir al encuentro, en una de las pruebas piloto que se vienen realizando con la presencia de ambas parcialidades.

La decisión de Talleres representa un nuevo paso en la posibilidad de que los visitantes regresen de manera paulatina al fútbol argentino, algo que genera expectativa en los hinchas de distintos clubes.

Carlos Tevez analizó el partido entre Talleres y Boca

Carlos Tevez, actual entrenador de Talleres, anticipó el cruce ante el conjunto dirigido por Claudio Ubeda y destacó el crecimiento futbolístico del rival: “Es un Boca que va creciendo muy bien con el paso de los partidos, empezaron a encontrar el funcionamiento. Va a ser un partido muy interesante”, señaló el Apache.

Además, elogió a una de las figuras del equipo azul y oro: “Creo que Paredes es el mejor jugador del fútbol argentino. Él cambió a Boca, elevó a todos sus compañeros”. También se refirió al juvenil Tomás Aranda: “Es interesante su aparición. Juega como si tuviera diez años en la Primera de Boca, no le pesa jugar en el club”, dijo. Fuente: El Once

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