Nogoyá

Mañana viernes 24 de abril, se realizara un encuentro denominado “Tango, Poetas y Compositores”, en el cual participaran Guillermo Codino, Claudio Robaglio, Jorge Méndez y Alejandro López.

El mismo se llevara a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Fermín Chávez”, a partir de la hora 20.30, con entrada libre y gratuita.