Graciela Alfano se burló de Susana Giménez tras su aparición en traje de baño

El video muestra a la diva de la televisión caminando por una casona en San Isidro mientras lucía una malla enteriza negra. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron una fuerte reacción entre los usuarios.

Mientras algunos elogiaron la presencia de la conductora a sus 82 años, otros realizaron críticas sobre su apariencia. En ese contexto, Alfano publicó comentarios irónicos que reavivaron una histórica rivalidad mediática.

El video de Susana Giménez que se volvió viral

El registro difundido en redes sociales fue filmado durante una producción publicitaria que Susana Giménez realizó tras regresar de España, donde había celebrado su cumpleaños número 82.

Según trascendió, el rodaje se extendió durante más de 11 horas y tuvo lugar en una casona ubicada en San Isidro. En el video se puede ver a la conductora caminando por el lugar con una malla enteriza negra, ajustada con un cinturón dorado a la altura de la cintura.

El look se completó con una capa de gasa larga, un sombrero amplio, lentes de sol y zapatos de tacón. Las imágenes despertaron numerosos comentarios en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la apariencia de la conductora y el hecho de que haya protagonizado la campaña publicitaria a los 82 años.

“Chicos, tiene más de 80 años, no se puede creer”; “Reina eterna”; y “Alta diosa siempre”, fueron algunos de los mensajes que circularon entre los seguidores.

Críticas y reacciones en redes

Sin embargo, junto con los elogios también surgieron cuestionamientos. Algunos usuarios señalaron que la conductora podría haber utilizado accesorios o recursos de producción para estilizar su figura, como medias para alisar las piernas, una capa para cubrir los brazos o filtros en el video.

En medio de esas discusiones apareció la reacción de Graciela Alfano, quien históricamente mantuvo una relación tensa con la conductora.

La exvedette decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram con una serie de publicaciones que rápidamente generaron repercusión.

La burla de Graciela Alfano

En una de sus historias, Alfano compartió una captura del video de Susana Giménez en traje de baño.

A su lado agregó la imagen de una modelo plus size que llevaba una malla con volados y mayor cobertura que la utilizada por la conductora.

Junto a la comparación escribió una frase irónica dirigida a la diva: “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”.

La publicación incluía varios emojis de caras llorando de risa.

Luego, Alfano redobló la apuesta al compartir un video propio desde un balneario, donde se la ve posando en bikini frente al mar.

“La que puede, puede”

En ese video, la exvedette mostró diferentes poses frente a cámara, incluso en cámara lenta.

En un rincón de la imagen agregó nuevamente la fotografía de Susana Giménez con traje de baño, pero cubrió su rostro con un emoji riéndose.

La publicación fue acompañada por una frase que terminó de alimentar la polémica: “¡La que puede, puede!”, publicó Clarín. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron nuevos comentarios entre usuarios, quienes volvieron a dividirse entre quienes respaldaron a la conductora y quienes apoyaron la postura de Alfano. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com