Gran Cierre de La Expo Provincial de la Leche 2026

Nogoyá

El domingo 19 de abril, se realizo la tercera y ultima jornada de la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Jersey Entrerriana en Nogoyá, con un excelente marco de público que se acercó a disfrutar de los espectáculos previstos en la agenda oficial.

Durante la mañana se realizó el Acto Inaugural Oficial con la presencia del presidente municipal, Bernardo Schneider, junto a funcionarios locales, provinciales, concejales y productores; para luego dar paso a los artistas previstos para el escenario.

La apertura estuvo a cargo del artista local Mariano Albornoz y su conjunto, quienes deleitaron con sonidos del litoral. Luego se presentó la cantante paranaense Sofia Drei que le puso folclore a la tarde; también Alejandra Gauna con un variado repertorio y por último, el gran cierre estuvo a cargo de German Andrés, que hizo bailar a los presentes con los clásicos de la cumbia santafesina.

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