Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Gran Cierre de Talleres Culturales 2025

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    En la noche de ayer, con exposiciones y exhibiciones artísticas, cerraron los Talleres Culturales Municipales de Guitarra; Percusión; Folklore; Tango; Teatro para Niños y Fotografía.
    La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Italiana.
    Estuvieron presentes la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, el director de Modernización Santiago Di Sabato y el concejal Leonardo Díaz.
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de bailando
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de estudiar y multitud
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de arpa, saxofón, guitarra, acordeón, oboe, clarinete, piano, flauta, violín y trompeta
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de bailando
    Puede ser una imagen de instrumento musical
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de bailando
    Puede ser una imagen de bailando
    Puede ser una imagen de niños y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de una o varias personas y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de ‎niños, sonrisas y ‎texto que dice "‎CHICAGO CITY DHE NMDY ILINGIS S Mingrys TALLERES TALLERESCULTURALES-2025 CULTURALE 025 الم‎"‎‎
    Puede ser una imagen de ‎una o varias personas y ‎texto que dice "‎CHICAGO WINGY CITY FHE " PLLINGIS TALLERES CULTURALES TALLERESCULTURALES2025 RALES 2025 一 اس‎"‎‎
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser arte de texto
    Puede ser arte
    Puede ser arte pop de texto
    Puede ser arte de texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de bailando
    Puede ser una imagen de niños
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de niños
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de niños y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de niños y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de niños, bailando y violín
    Puede ser una imagen de bebé y bailando

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like