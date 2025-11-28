Gran Cierre de Talleres Culturales 2025

Nogoyá
En la noche de ayer, con exposiciones y exhibiciones artísticas, cerraron los Talleres Culturales Municipales de Guitarra; Percusión; Folklore; Tango; Teatro para Niños y Fotografía.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Italiana.
Estuvieron presentes la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, el director de Modernización Santiago Di Sabato y el concejal Leonardo Díaz.
