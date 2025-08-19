Gusanos en tomate triturado: las claves para reconocer el lote y no consumirlo

A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.

El lote de tomate triturado en cuestión. ANMAT

Los detalles para identificar el lote y no consumirlo

Eel lote en cuestión, que fue distribuido en escuelas de la localidad de Rojas, es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto es el tomate triturado de 500 gramos, que se presenta en un envase de cartón.

Para que la población pueda identificar fácilmente el producto, se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

El lote de tomate triturado con gusanos. ANMAT

Producto: Tomate triturado, libre de gluten

Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

Lote: RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027),

Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto “Sin TACC” (libre de gluten). En uno de los laterales se lee “Producto de Mendoza”. (Con información de ANMAT y NA)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com