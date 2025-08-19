Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Nacionales Noticias Sociedad

    Gusanos en tomate triturado: las claves para reconocer el lote y no consumirlo

    Nogoyá Times Posted on

    Alerta de ANMAT

    ANMAT advirtió “de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población” ante la aparición “a simple vista de lo que parecieran gusanos” en un lote de puré triturado de reconocida marca. Los detalles a tener en cuenta.
    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva por la posible presencia de gusanos en un lote de tomate triturado de una reconocida marca: se trata de Marolio.
    Después de esto, resulta fundamental para los consumidores poder identificar el producto específico para evitar su consumo. El organismo pidió a la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.

    A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.

    El lote de tomate triturado en cuesti&oacute;n. ANMAT
    El lote de tomate triturado en cuestión. ANMAT

    Los detalles para identificar el lote y no consumirlo

    Eel lote en cuestión, que fue distribuido en escuelas de la localidad de Rojas, es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto es el tomate triturado de 500 gramos, que se presenta en un envase de cartón.

     

    Para que la población pueda identificar fácilmente el producto, se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

    El lote de tomate triturado con gusanos. ANMAT
    El lote de tomate triturado con gusanos. ANMAT

    Producto: Tomate triturado, libre de gluten

    Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

    Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

    Lote: RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027),

    Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

    Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto “Sin TACC” (libre de gluten). En uno de los laterales se lee “Producto de Mendoza”. (Con información de ANMAT y NA)

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like