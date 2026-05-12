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    Habrá Ecocanje en la Plaza Libertad

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    El domingo 17 de mayo a partir de las 14 horas, en el Día del Reciclaje, los vecinos podrán formar parte del Ecocanje.
    Se podrá llevar a la plaza aparatos eléctricos o electrónicos en desuso y canjearlos por un lápiz plantable. La acción apunta a darle un mejor destino final a los residuos con el fin de mantener el volcadero ordenado.

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