Semana de Prevención por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial

Nogoyá

El próximo domingo 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial para concientizar sobre la importancia de prevenir, detectar y controlar la presión arterial alta, considerada el principal factor de riesgo cardiovascular.

Por ello, desde la Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá, se está realizando la promoción y prevención con los siguientes consejos:

Controlá tu presión arterial. Medirla regularmente ayuda a detectar problemas a tiempo. La hipertensión se puede prevenir y controlar. Alimentación saludable, actividad física y controles médicos ayudan. La detección precoz salva vidas. Muchas personas tienen hipertensión sin síntomas. El tratamiento funciona. Seguir las indicaciones médicas reduce complicaciones. El control requiere atención continua. Controlarse y mantener hábitos saludables es fundamental.

Además de recordar que los vecinos pueden acercarse a los diferentes Centros de Salud Municipales que se detallan a continuación, para controles de presión arterial:

Centro de salud Dr. Grifoni (Villaguay y Presidente Perón) de 7 a 18 hs. Centro de salud Dr. Mello (Estela Alcedo y Juan Enrique Ghiano) de 7 a 18 hs. Centro de salud Dr. Ghiano (Alem y Rocamora) de 7 a 18 hs. CIC (Federación y Marconi) de 7 a 18 hs.