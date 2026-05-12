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    Semana de Prevención por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial

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    El próximo domingo 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial para concientizar sobre la importancia de prevenir, detectar y controlar la presión arterial alta, considerada el principal factor de riesgo cardiovascular.
    Por ello, desde la Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá, se está realizando la promoción y prevención con los siguientes consejos:
    📌Controlá tu presión arterial. Medirla regularmente ayuda a detectar problemas a tiempo.
    📌La hipertensión se puede prevenir y controlar. Alimentación saludable, actividad física y controles médicos ayudan.
    📌La detección precoz salva vidas. Muchas personas tienen hipertensión sin síntomas.
    📌El tratamiento funciona. Seguir las indicaciones médicas reduce complicaciones.
    📌El control requiere atención continua. Controlarse y mantener hábitos saludables es fundamental.
    Además de recordar que los vecinos pueden acercarse a los diferentes Centros de Salud Municipales que se detallan a continuación, para controles de presión arterial:
    📍Centro de salud Dr. Grifoni (Villaguay y Presidente Perón) de 7 a 18 hs.
    📍Centro de salud Dr. Mello (Estela Alcedo y Juan Enrique Ghiano) de 7 a 18 hs.
    📍Centro de salud Dr. Ghiano (Alem y Rocamora) de 7 a 18 hs.
    📍CIC (Federación y Marconi) de 7 a 18 hs.

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