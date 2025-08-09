Las frases más destacadas de Javier Milei en cadena nacional sobre jubilaciones y déficit

En su mensaje, Milei acusó a los legisladores opositores de impulsar proyectos que “volverían el tiempo atrás” y advirtió que no permitirá retrocesos en la política económica: “Al Congreso le digo, si quieren volver para atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Principales frases del discurso

Durante su exposición, el jefe de Estado dejó definiciones que marcaron el tono de su postura frente al conflicto político y económico:

“Los kirchneristas van a hacer cualquier cosa por volver al poder”.

“Sería fácil desentenderme de las consecuencias, pero mi tarea como Presidente es asegurar el bienestar y futuro de los argentinos. No vine a buscar atajos”.

“Mi tarea es hacer el bien, incluso al costo de que digan que soy cruel”.

“Aumentar el gasto público es destructivo”.

“Emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye”.

“Una vez que limpiemos los rezagos de la política anterior, la inflación será un recuerdo”.

“Los diputados y senadores no sufren las consecuencias directas de las políticas que impulsan, les rinde políticamente”.

“No en vano somos el primer gobierno en 133 años que tiene superávit fiscal”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com