El calendario de pagos de ANSES con aumento y bono para jubilados y AUH: las fechas

Cómo será el calendario de pagos de marzo

Según informó ANSES, las primeras prestaciones en abonarse serán las Pensiones No Contributivas (PNC). En este caso, los pagos se realizarán entre el 9 y el 13 de marzo.

Posteriormente comenzará el cronograma de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Estos pagos se efectuarán entre el 9 y el 20 de marzo, también siguiendo la terminación del DNI de los beneficiarios.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se acreditarán en una etapa posterior del calendario, con depósitos previstos entre el 23 y el 30 de marzo.

Asignaciones y otras prestaciones

En el mismo tramo de fechas que las jubilaciones mínimas también se pagarán la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema contributivo.

Por su parte, las prestaciones por desempleo se depositarán entre el 24 y el 30 de marzo, de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo.

En cuanto a las asignaciones de pago único —que incluyen nacimiento, matrimonio y adopción— ANSES informó que tendrán un período de cobro más amplio, que se extenderá desde el 12 de marzo hasta el 10 de abril de 2026.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados

Durante todo el calendario de pagos, los haberes ya se liquidarán con el incremento del 2,9%. Con esta actualización, la jubilación mínima queda fijada en $369.636,78.

Para quienes perciben ese haber, el ingreso total del mes asciende a $439.636,78 al sumarse el bono previsional de $70.000 que continúa vigente.

En tanto, la jubilación máxima supera los $2.487.000 tras la actualización correspondiente al mes de marzo.

Otros montos de prestaciones previsionales

El bono previsional también se paga en forma proporcional para quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.

Con la actualización vigente, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $295.680,70.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez pasan a tener un monto mensual de $258.720,62, de acuerdo con los valores actualizados por el organismo previsional.

Aumento en asignaciones familiares y AUH

Las asignaciones familiares y universales también reciben en marzo el mismo aumento del 2,9%. Esta actualización incluye prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo, prenatal y maternidad.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto total alcanza los $132.813 por cada hijo. Sin embargo, el pago directo mensual es de $106.250, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta de controles.

Asimismo, la asignación por hijo con discapacidad supera los $432.000 mensuales tras la actualización correspondiente al mes de marzo.

