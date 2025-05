Instalaron la chimenea que anunciará la elección del nuevo Papa

En este marco, el Vaticano está instalando la chimenea que anunciará desde la parte superior de la Capilla Sixtina el que será el sucesor del Papa Francisco.

“Los bomberos del Vaticano están instalando la chimenea que anunciará la elección del nuevo Papa. El cónclave para elegir al próximo Papa comenzará el 7 de mayo. Tras cada votación, saldrá humo de la chimenea: negro si no se ha elegido ningún Papa, y blanco si sí”, informaron desde Vatican News.

Se estima que un total de 133 cardenales menores de 80 años participarán en el cónclave para elegir al 267º sucesor de Pedro. Según ha informado la Santa Sede, hay dos ausentes por motivos de salud, uno de ellos es el cardenal español Antonio Cañizares.

Igualmente, respecto al cónclave, la Santa Sede aclaró que habrá dos votaciones por la mañana y dos por la tarde (en total, cuatro), con fumatas al final de la mañana y de la tarde, a menos que la elección se produzca antes de lo previsto, en cuyo caso el proceso se adelantaría.

