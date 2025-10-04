Javier Milei llegó a Paraná y fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio

Tras su paso por Santa Fe

Javier Milei arribó a Paraná para reunirse con Rogelio Frigerio. Por la tarde, realizará una recorrida por la capital provincial.

El líder de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei, arribó este sábado a la ciudad de Paraná, donde se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Es en la previa del acto central que se llevará a cabo en las últimas horas de la tarde en la capital entrerriana.

Este encuentro se produce tras la reciente firma de un frente electoral entre el espacio libertario y Juntos por Entre Ríos (JxER), el cual promete tener un impacto significativo en la política provincial en los próximos años.

La reunión entre Milei y Frigerio, que tuvo lugar en el Hotel Mayorazgo de la capital entrerriana, fue de carácter privado.

Agenda política y convocatoria en la costanera de Paraná

Además de la reunión privada, Milei y Frigerio tienen programada una serie de actividades públicas en Paraná. A las 19:00 horas, se llevará a cabo un acto en la intersección de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un lugar emblemático de la ciudad. En este evento, Milei tiene previsto dirigirse a militantes y simpatizantes libertarios, convocados a participar en una caminata que culminará con un discurso político.

Panorama electoral en Entre Ríos para octubre

Las elecciones de 2025 en Entre Ríos presentarán un escenario altamente competitivo, especialmente en lo que respecta a la renovación de bancas en el Senado y la Cámara de Diputados. La provincia elegirá tres senadores y renovará cinco de sus nueve bancas en Diputados. El sistema electoral de Entre Ríos es mayoritario, lo que significa que el primer y segundo lugar se aseguraran un número significativo de bancas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com