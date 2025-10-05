Jubilados: habrá nuevos bonos de $70.000, $50.000 y $30.000 en octubre

Beneficio económico confirmado

La Anses otorgará bonos de hasta $70.000 para jubilados en octubre. El beneficio alcanza a quienes perciben la mínima y se suma al aumento del 1,88% en los haberes. Enterate cuánto cobrás según tu caso y el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante octubre se entregarán nuevos bonos para jubilados, en montos de $70.000, $50.000 y $30.000, según el nivel de ingresos de cada beneficiario. Esta medida se suma al aumento del 1,88% en los haberes, dispuesto en el marco del Decreto 274/2024, que actualiza las jubilaciones según la inflación publicada por el INDEC.

El objetivo del Gobierno nacional es reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Así, quienes cobran la mínima recibirán un pago total de $396.266,36, resultado del haber actualizado de $326.266,36 más el bono extraordinario de $70.000.

Este refuerzo busca mitigar el impacto de la suba de precios en el poder adquisitivo de los adultos mayores, mientras la Anses avanza con el calendario de pagos de octubre, que también contempla extras para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales.

Cómo se aplicarán los nuevos bonos de Anses

El bono para jubilados será distribuido en tres escalas, de acuerdo con el ingreso mensual del beneficiario. Cobrarán $70.000 los jubilados y pensionados con haberes de hasta $326.298, es decir, quienes perciban la mínima.

En tanto, quienes tengan ingresos superiores a esa cifra, pero inferiores a $396.298, accederán a un bono variable. Por ejemplo, quienes cobren $346.298 recibirán un extra de $50.000, y quienes perciban $366.298, un refuerzo de $30.000, de modo que todos alcancen el tope de $396.298.

Los jubilados que superen esa cifra no recibirán bono adicional. Según informó la Anses, el esquema mantiene la modalidad aplicada en meses anteriores, garantizando que los sectores más vulnerables reciban la mayor asistencia económica.

Los pagos para jubilados con haberes mínimos comenzarán el miércoles 8 de octubre, con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Por su parte, los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán a partir del miércoles 22 de octubre, de acuerdo con la siguiente distribución:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com