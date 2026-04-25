Un sistema frontal frío ingresará este sábado y producirá chaparrones y tormentas en Entre Ríos

Meteorología

Un sistema frontal frío avanzará este fin de semana y provocará tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento en Entre Ríos y otras provincias.

El avance de un sistema frontal frío marcará un cambio significativo en las condiciones del tiempo en la región central del país, con especial impacto en Entre Ríos. Este fenómeno, típico de la dinámica otoñal, implica el ingreso de una masa de aire frío que desplazará al aire cálido y húmedo predominante, generando inestabilidad atmosférica durante el fin de semana.

Según los pronósticos, la jornada del sábado estará caracterizada por el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. Las condiciones comenzarán a desmejorar progresivamente a medida que el frente avance sobre distintas provincias, generando episodios de precipitación que podrían presentarse de manera intermitente pero con momentos de fuerte intensidad. Las zonas más afectadas por este sistema incluirán amplios sectores del centro del país, como Córdoba, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y el extremo norte de La Pampa. En todas estas regiones, el ingreso del aire frío favorecerá condiciones propicias para la formación de tormentas.

Lluvias, tormentas y un cambio marcado del tiempo

El desplazamiento del sistema frontal frío no solo traerá precipitaciones, sino que también reorganizará completamente el escenario meteorológico. A medida que el frente avance hacia el norte del territorio nacional, se espera que las condiciones de inestabilidad se intensifiquen en algunas áreas, pudiendo derivar en tormentas localmente fuertes.

Este tipo de fenómenos suele estar acompañado por actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo. Si bien no todas las zonas experimentarán eventos severos, el contexto general indica un fin de semana con condiciones meteorológicas inestables y cambiantes.

Además, el pasaje del frente dejará atrás un ambiente más fresco, dando paso a una nueva configuración atmosférica dominada por aire más frío y seco. Esto marcará un quiebre respecto a las temperaturas más templadas registradas en los días previos.

Alerta por vientos intensos para el domingo

El domingo se perfila como la jornada más crítica en relación con el impacto del sistema frontal frío. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, gran parte de la región estará bajo alerta por vientos intensos que podrían generar complicaciones.

Se prevén velocidades sostenidas entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h e incluso alcanzar picos cercanos a los 100 km/h en algunos sectores. Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de ramas, interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades en la circulación.

El fuerte gradiente de presión asociado al ingreso del aire frío será el principal responsable de este aumento en la intensidad del viento, consolidando un escenario de tiempo adverso en buena parte del centro argentino.

Descenso térmico y comienzo de una semana fría

Tras el paso del sistema frontal frío, el inicio de la próxima semana estará marcado por un descenso térmico significativo. Una masa de aire de origen polar se instalará sobre la región, provocando temperaturas más bajas y condiciones más estables, precisó Meteored.

Este cambio se hará sentir especialmente en las primeras horas del día, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los valores habituales para esta época del año. El ambiente frío será el rasgo predominante durante varios días, consolidando el avance del otoño en el país. Fuente: El Once

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