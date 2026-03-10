La Bombonera será ampliada y su capacidad llegará a 80 mil espectadores: paso a paso, el detalle de las obras

La presentación fue realizada ante medios especializados y confirma que el proyecto contempla una serie de obras estructurales que transformarán la fisonomía del histórico estadio de Boca Juniors, ubicado en el barrio porteño de La Boca.

Se trata del primer avance institucional significativo en materia de ampliación desde la reforma realizada en 1996, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se construyó el actual sector de palcos.

La Bombonera contará con nuevos pilares y ascensores. Foto: Infobae.

Cambios estructurales en el estadio

El proyecto de la Nueva Bombonera contempla una serie de modificaciones profundas en la estructura del estadio. Uno de los primeros pasos será el desplazamiento del campo de juego aproximadamente cuatro metros hacia el sector de las vías del ferrocarril.

Este movimiento permitirá liberar espacio en el sector opuesto para iniciar la demolición de la actual zona de palcos, que luego será reconstruida completamente. Además, se prevé modificar la ubicación histórica de los bancos de suplentes, que durante más de ocho décadas estuvieron situados en el mismo lugar.

La reconstrucción del sector sobre la calle Del Valle Iberlucea incluirá nuevas plateas preferenciales distribuidas en dos bandejas y seis niveles de palcos, lo que permitirá incrementar notablemente la cantidad de espectadores con ubicaciones premium dentro del estadio.

Foto: Infobae.

La construcción de una cuarta bandeja

Uno de los aspectos más innovadores de la Nueva Bombonera será la construcción de una cuarta bandeja, una tribuna adicional que se ubicará por encima de las actuales cabeceras del estadio.

Esta nueva estructura se apoyará sobre las tribunas existentes que hoy conforman las plateas y las populares ubicadas detrás de los arcos. De esta manera, el estadio ganará altura y permitirá sumar miles de nuevas ubicaciones para los hinchas.

El diseño final también contempla la instalación de un techo integral que cubrirá todo el anillo del estadio una vez finalizadas las obras, lo que generará una imagen renovada en la fachada del recinto conocido oficialmente como La Bombonera, publicó Infobae.

Foto: Infobae.

Etapas de obra y próximos pasos

En las próximas semanas se espera que el presidente del club, Juan Román Riquelme, realice una presentación pública del proyecto y anuncie formalmente el inicio de las obras.

Entre las primeras intervenciones previstas figura la instalación de cuatro torres externas que se ubicarán del otro lado de las vías del ferrocarril. Estas estructuras albergarán 18 ascensores que permitirán acceder a la tercera y futura cuarta bandeja del estadio.

Tanto estas torres como la construcción de la nueva tribuna se realizarán sin interferir en la disputa de partidos oficiales. Sin embargo, cuando comience la demolición de los palcos actuales podría ser necesario trasladar temporalmente la localía del equipo por un período estimado de al menos un año.

Foto: Infobae.

Un proyecto integral para el entorno

La ampliación de la Nueva Bombonera forma parte de un plan más amplio de modernización del entorno del estadio. Dentro de este programa también se incluyen obras complementarias que ya se encuentran en marcha.

Entre ellas se destaca la construcción de un nuevo patio de comidas en la platea baja y la instalación de un local de la cadena Hard Rock Cafe en el espacio que ocupaba la antigua confitería del primer piso.

Estas obras, junto con otras intervenciones realizadas desde diciembre de 2023, forman parte de un programa de más de cien mejoras impulsadas durante la actual gestión del club. Según trascendió, muchas de las reformas realizadas en los alrededores del estadio durante los últimos años ya estaban pensadas como parte del plan mayor: concretar finalmente la ampliación que los hinchas esperan desde hace décadas. Fuente: El Once