La canasta básica en Entre Ríos supera los $208.000 y preocupa la aceleración

El contador público Claudio Coronel, referente del espacio, explicó que el trabajo no se trata de una consulta de opinión sino de un seguimiento técnico de precios. “Es una medición, una pequeña diferencia porque una encuesta sería relevar opinión”, sostuvo durante la entrevista a GPS.

Según detalló, el equipo toma valores informados por comercios entrerrianos a la Secretaría de Programación Económica de la Nación y los procesa con criterios estadísticos. “Básicamente, lo que hacemos para aclararle a la gente es medir un conjunto de bienes que constituyen los componentes de la canasta básica para locales de la provincia de Entre Ríos que informan sus datos a la Secretaría de Programación Económica de Nación”.

Una medición propia con datos locales

Coronel precisó que el relevamiento comenzó con pruebas en enero y se consolidó en febrero. Los resultados muestran una suba sostenida que ubica el valor del adulto equivalente por encima de los 208.000 pesos. “Entonces, nosotros empezamos a medir, hicimos unas pequeñas pruebas en enero y en febrero empezamos a medir en concreto la canasta por una cuestión de disponibilidad de datos y nos dio que en las primeras dos semanas hubo una aceleración de la de la canasta básica después del dato importante que ya hubo para nación”.

El especialista aclaró que realizan un seguimiento diario, aunque el procesamiento es semanal debido a la volatilidad de precios y promociones. “Nosotros hacemos un seguimiento diario, pero hacemos un procesamiento semanal porque en realidad la medición de los precios va fluctuando en función de las ofertas que hay cuando uno mide mide el precio de góndola”.

Actualmente, el valor de la canasta básica representativa en la provincia se ubica en 208.000 pesos para el adulto equivalente. Extrapolado a un hogar tipo de cuatro integrantes, la cifra roza los 700.000 pesos mensuales para no caer en la indigencia, un umbral que genera preocupación en un contexto de ingresos ajustados.

Salarios en tensión y consumo resentido

Al analizar la relación entre precios y salarios, Coronel contextualizó la evolución reciente de la economía argentina. Recordó el fuerte proceso inflacionario tras la devaluación de diciembre de 2023 y la posterior desaceleración, que permitió cierta recomposición salarial. Sin embargo, advirtió que la tendencia volvió a cambiar.

“Los salarios empezaron a perder fuerza y empezaron a negociarse por debajo de la inflación producto de esto, porque cuando la inflación se desacelera, vos recomponés. Cuando la inflación se acelera, empezas a negociar lo anterior, entonces empezas a perder contra la inflación, que es un poco lo que empezó a ocurrir”, explicó.

El impacto ya se refleja en el consumo y en el nivel de endeudamiento familiar. “Evidentemente ha resentido el consumo y se está viendo en los informes que da el Banco Central vinculados con el endeudamiento de las familias, sobre todo con la tarjeta de crédito para poder consumir”, afirmó.

Finalmente, el economista consideró que el panorama a corto plazo no muestra señales claras de recuperación sostenida. “Yo veo muy difícil de acá a los próximos meses una recuperación seria de de los salarios y de la actividad económica porque no están dadas las condiciones como para que eso ocurra”. Mientras tanto, la evolución de la canasta básica en Entre Ríos seguirá siendo un indicador clave para medir el pulso social y económico de la provincia. Fuente: El Once

