Quini 6: un apostador tuvo Revancha y ganó $600.000.000

En el sorteo Tradicional salieron el 40-26-30-02-00-23. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.453.053.509.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-17-15-22-11-25. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.693.601.349.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-08-31-37-05-17. Un solo afortunado acertó todos los números y se llevó $600.000.000. Se jugó en la localidad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 14-02-10-09-28-38. Hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $15.053.634. Uno es de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1865 ganadores y cada uno percibirá $83.109,92. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com