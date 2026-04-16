Ya están abiertas las inscripciones para la 34ª edición del Senado Juvenil Entrerriano

El Senado Juvenil informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la nueva edición del programa educativo, una propuesta que invita a estudiantes de toda la provincia a ser protagonistas de la construcción democrática.

Este año el lema es “Democracia con memoria, juventud con futuro”. Quienes deseen participar ya pueden acceder al formulario de inscripción, disponible a través del link publicado en la página oficial del Senado Juvenil. El programa busca promover la participación activa de las y los jóvenes, brindando herramientas para la elaboración de proyectos legislativos que aborden problemáticas de sus comunidades.

¿Qué es el Senado Juvenil?

El Senado Juvenil es un programa que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos, y está destinado a todos los estudiantes de nivel medio de la provincia. Con creatividad y compromiso, los jóvenes buscan soluciones para construir una sociedad mejor; defender sus propios ideales; convivir y respetar las ideas de los demás. Participar del Senado Juvenil permite conocer de cerca en qué consiste la tarea de los legisladores y aprender las reglas de la democracia. Fuente: senadoer.gob.ar

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