La ciclogénesis se aleja y llega un frente frío: pronóstico para el fin de semana

Pronóstico

Luego de las lluvias que afectaron varias provincias, se prevé una mejora de forma gradual en gran parte del país. Persiste el aire cálido y húmedo y nuevos sistemas ya preparan otro cambio de tiempo.

Pronóstico. La ciclogénesis que marcó gran parte de la semana entra en su tramo final y comienza a desplazarse hacia el océano Atlántico. El sistema se aleja del país, pero deja un saldo meteorológico importante: lluvias muy abundantes, anegamientos y complicaciones en amplias zonas productivas del centro y norte argentino.

Los mayores acumulados superaron los 200 mm en varias localidades de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. En tanto, sectores de La Pampa, Buenos Aires, el AMBA, Entre Ríos y Formosa recibieron más de 100 mm. En muchos casos, las precipitaciones dejaron suelos saturados y caminos rurales complicados en plena temporada de cosecha.

Mejora lenta en el este argentino, pero con humedad

Durante las próximas horas, el sistema de baja presión todavía mantiene lluvias, chaparrones y lloviznas intermitentes en el este de la provincia de Buenos Aires. La frecuencia de las precipitaciones tiende a disminuir hacia la tarde, con una mejora gradual.

También se esperan algunas ráfagas moderadas asociadas al sector trasero de la baja presión.

Más allá del evento reciente, la masa de aire dominante sobre gran parte del país cambia muy poco. El ambiente cálido y extremadamente húmedo continúa instalado en buena parte del territorio.

Ese patrón se extiende incluso hasta el sur patagónico. Localidades como Comodoro Rivadavia o Puerto San Julián en Santa Cruz registran este jueves temperaturas superiores a 20 °C, valores elevados para esta época del año, indica el pronóstico elaborado por Cindy Fernández del sitio Meteored.

En el centro y norte argentino, las máximas continúan entre 20 y 26 °C, con sensación térmica superior en varios sectores por efecto de la humedad.

Para cerrar la semana, el viernes se perfila con buenas condiciones en gran parte del centro y norte argentino.

Se espera una jornada mayormente soleada, con ambiente templado a cálido y sin cambios importantes en las temperaturas. Sin embargo, un nuevo frente frío avanza desde el Pacífico y comienza a modificar el panorama en la Patagonia.

Patagonia: lluvias, nieve y viento fuerte

Desde la noche del jueves y durante el sábado, el oeste y sur patagónico serán afectados por precipitaciones intermitentes. En zonas altas de cordillera, parte de esos fenómenos se presentarán también en forma de nieve.

El fin de semana podría haber viento de más de 100 km/h en sectores de Patagonia

A partir del sábado, las lluvias se extenderán hacia sectores de llanura a medida que ingrese aire frío y se desarrolle una nueva ciclogénesis sobre la costa de Chubut y Santa Cruz.

En Río Negro y el este de Chubut también aumenta la probabilidad de tormentas durante el fin de semana.

El viento será otro factor destacado. Los principales modelos anticipan ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores de la región.

Centro y norte: calor, humedad y nuevas tormentas

Mientras tanto, en la franja central y norte del país persiste el ambiente cálido y húmedo, con tiempo en líneas generales estable, aunque con focos puntuales de inestabilidad.

Desde la tarde del viernes, perturbaciones en altura favorecen tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, sobre el oeste y norte de La Pampa, Mendoza, San Luis y sectores de Córdoba.

Luego de una mejora temporaria durante la primera parte del sábado, los fenómenos volverán a intensificarse desde la tarde en la misma región.

Fin de semana con tormentas en expansión

Entre sábado y domingo, la inestabilidad se extenderá hacia Buenos Aires, gran parte de La Pampa, Cuyo y Córdoba. Durante la tarde del domingo, las tormentas avanzarán también hacia Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, el NOA, Chaco y Formosa.

Se prevén fenómenos de variada intensidad y no se descarta que algunos sean fuertes o generen condiciones de riesgo. Por eso, es probable que en las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional emita nuevas alertas meteorológicas.

Dado que todavía restan varios días, los detalles sobre zonas y montos de lluvia pueden ajustarse. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com